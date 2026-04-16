Львівська вчителька назвала учня «тупим», бо батько-воїн не займається його вихованням

Вчительку однієї з львівських шкіл звинуватили в тому, що вона назвала учня «тупим», адже батько-військовий не може повноцінно займатися його вихованням.

Про це повідомив журналіст Роман Онишкевич, зазначивши, що ця історія сталася з сином його друга-нацгвардійця.

«Виявляється, у нас є вчительки, котрі вважають, що діти «тупі» і «дебільні», бо тато, бачте, на війні і не займається вихованням!!!

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Коли зателефонував з фронту товариш і розповів про прикру ситуацію, що трапилася у львівській школі № 13, я, кажучи культурно, зчудувався. Я розумію, що діти в школі можуть бути збитошними і робити вчителям нерви. Але я не розумію, як аргументом вчителя може бути публічне звинувачення дитини у «тупості», бо батько-воїн не має можливості вповні займатися вихованням", — написав Онишкевич.

За словами журналіста, ситуацію можна було б «списати» на «сплеск емоцій», проте за його даними це відбувалося неодноразово. Онишкевич зазначив, що особисто знає батька дитини і самого хлопчика. За його словами, дитина подомалага батькові волонтерити ще до того, як чоловік долучився до лав захисників.

«Дуже прикро, що такий паскудний інцидент трапився у школі, де багато вчителів, учнів і батьків щиро та самовіддано допомагають військовим. Тому не хотілося б, а и тінь падала на весь педагогічний колектив», — додав Роман Онишкевич.

Зазначається, що батько хлопчика написав лист директору школи, в якому розповів про інцидент з образами його сина зі сторони вчительки. У листі йдеться зокрема про те, що після чергової ситуації з образами адміністрація школи вирішила поговорити з дитиною для з’ясування обставин, проте самі батьки не були проінформовані про цю бесіду.

«Таке відношення до дитини триває вже давно. 01.09.2025 р. після урочистої частини з нагоди першого дзвоника я підійшов до вчительки, представився, пояснив, що моє перебування на сході - це не тому, що я поганий батько, а тому, що Україну потрібно боронити і хтось це має робити. Попросив вчительку з розумінням ставитися до того, що батько на війні і не докоряти цим фактом моєму синові. Очевидно, розмова дала зворотній ефект…

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Наскільки мені вдалося з’ясувати, подібна поведінка вчительки триває щонайменше два роки і керівництву школи про це було відомо…", — додав у листі батько школяра.

Очільник Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк відреагував на інформацію про цькування школяра зі сторони вчительки та заявив, що для вивчення інциденту створили комісію, яка спілкується із адміністрацією закладу та всіма причетними, аби з’ясувати усі деталі.

«Отримаємо повну інформацію, щоб обʼєктивно приймати якісь рішення і тоді зможемо коментувати. Прошу набратись терпіння та не ставити ярлики одній чи іншій стороні до зʼясування всіх обставин. Якщо описані в соцмережах факти підтвердяться, повірте, наша реакція буде чітка і безапеляційна», — зазначив Андрій Закалюк.