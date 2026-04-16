«Я дуже хотів жити». 25-річний українець потребував пересадку серця після ГРВІ - донор знайшовся, коли стан був критичним

25-річний Іван Пристанський переніс ГРВІ. Після цього чоловік потребував пересадку серця. Його у критичному стані доставили у лікарню Львова, де знайшовся донор.

Про це повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.

До 2024 року Іван був здоровою людиною. Проте два роки тому у чоловіка неочікувано з’явилася задишка, біль у грудях та набряки. Коли він став задихатися та не міг спати, Іван вирішив звернутися до лікарів.

Реклама

Чоловіку діагностували дилатаційну кардіоміопатію — захворювання, коли серцевий м’яз слабшає, а камери серця розтягуються і стають надто великими. «Від такої незворотної серцевої недостатності не застрахована жодна людина. Дилатаційну кардіоміопатію можуть, скажімо, спричинити віруси грипу та герпесу або ж бактеріальна інфекція. У випадку Івана пусковим механізмом могло стати ГРВІ», — зазначили в Першому медичному об'єднанні Львова.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Обстеження показало, що серце пацієнта працює всього на 15%. Чоловік потребував пересадку серця. «Було страшно. Але моя родина, дружина і 3-річний син дали мені сили. Саме вони підтримали і надихнули, щоб стати в лист очікування», — зазначив Іван.

Протягом семи місяців пацієнт чекав на донора. З кожним днем його стан погіршувався. за тиждень до трансплантації Івана привезли у лікарню Львова у важкому стані. «Щодня я лежав і молився, щоб з’явився донор. Бо я дуже хотів жити», — розповів пацієнт.

31 березня з’явилося донорське серця. У ту ж ніч медики провели пересадку, після чого в грудях Івана забилося нове серця.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

«Коли я відкрив очі після операції, відчув неймовірну радість. Різниця між до і після колосальна. Я зміг вільно дихати вже у перший день. А нормально спати — це взагалі було щось неймовірне. Вперше за довгий час я відчув себе щасливим. Тепер у мене нове життя», — поділився Іван, який на 14 добу після операції чоловік повернувся додому до родини.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

У Першому медичному об'єднанні Львова також подякували рідним донора, зазначивши, що дозвіл на посмертне донорство врятував життя не лише 25-річному Івану, а й 45-річній жінці з цирозом печінки та двом пацієнткам, 36-ти і 50-ти років, з нирковою недостатністю.