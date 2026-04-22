У Львові дівчинці з рідкісною вадою пересадили нирку від тата і частину печінки від мами

13-річній харків'янці Марії Момот з рідкісним синдромом Каролі пересадили нирку від тата і частину печінки від мами. Дівчинка стала другою дитиною в Україні, якій провели таке втручання .

Про це повідомили в Центрі трансплатнології Львова.

За словами медиків, дівчинка народилася з рідкісним синдромом Каролі у поєднанні з полікістозом нирок. «Це генетичне захворювання, за якого жовчні протоки всередині печінки розширюються і утворюються кисти», — зазначили представники лікарні.

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Спочатку у дитини через недугу постраждали нирки. Тоді їй провели операцію з пересадки органу від тата. Після цього батьки сподівалися, що стан Марії стабілізується і печінка не потребуватиме втручання. Проте у листопаді 2025 року дівчинка потрапила до харківської лікарні у критичному стані з венозною кровотечею зі стравоходу.

«Кровотеча виникла з варикозно розширених вен стравоходу як наслідок портальної гіпертензії, тобто підвищення тиску у ворітній вені», — пояснила нефрологиня Дитячої Лікарні Святого Миколая Лілія Грицків.

Фото: Facebook Центр трансплантології Львів

Після того, як харківські медики стабілізували стан дитини, її перевезли у лікарню Львова. Там лікарі провели обстеження та з’ясували, що мама Марії може стати донором. До операції долучилася команда із Національного Наукового Центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.

Фото: Facebook Центр трансплантології Львів

«Трансплантації від родинного донора завжди складніші, ніж від посмертного. Адже ми повинні дбати не лише про стан реципієнта, а й про безпеку донора. Це вимагає високого рівня технічних навичок і значного досвіду. Ми підтримали наших львівських колег і поділилися з ними власними напрацюваннями, щоб у майбутньому вони могли самостійно виконувати такі втручання», — каже завідувач відділення трансплантації та хірургії печінки Інституту Шалімова Олександр Гриненко.

«Під час операції у донора ми вилучили ліву частку печінки разом із лівою шлунковою артерією, щоб збільшити довжину та діаметр судини для Марійки. Позаяк її власна печінкова артерія була надто малого калібру, це могло спричинити ускладнення в післяопераційному періоді. Але нам вдалося врахувати цю складність та адаптуватися. Тож операція минула успішно», — додав лікар-трансплантолог Олег Гузій.

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Фото: Facebook Центр трансплантології Львів

Післяопераційний період видався непростим, проте Марію вже виписали з лікарні. Дівчинка невдовзі буде у рідному Харкові.