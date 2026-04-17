Дружина придбала в магазині. Лікар зі Львова помер після вживання отруйної рослини замість черемші

В Університетській лікарні у Львові 12 квітня внаслідок отруєння помер спортивний лікар Зиновій Полянський. Госпіталізована також його дружина. Припускається, що подружжя отруїлося рослиною, яка нагадує черемшу.

Про це пише ZAXID.NET.

За фактом смерті спортивного тренера і отруєння його дружини правоохоронці відкрили кримінальне провадження з позначкою нещасний випадок.

За попередньою інформацією, 6 квітня подружжя отруїлося листям невідомої рослини, яку перед цим придбали як черемшу. Внаслідок отруєння 67-річного Зиновія Полянського та його дружину госпіталізували в реанімацію з попереднім діагнозом отруєння невідомою речовиною, однак точну причину будуть встановлювати фахівці.

Реклама

12 квітня Зиновій Полянський помер. Його дружина перебуває у стані середньої тяжкості.

«Це велика втрата для всієї спортивної спільноти Львівщини та українського регбі. Зиновій Петрович був не лише висококваліфікованим лікарем, а й людиною з великим серцем, яка віддала багато років служінню спорту та здоров’ю спортсменів», — написали в Федерації регбі Львівської області після новини про смерть спортивного лікаря.

За словами сина подружжя, отруйну рослину, яка нагадувала черемшу, його мати придбала у магазині на території гаражного кооперативу. «Я особисто розмовляв із продавцем, який підтвердив, що цю рослину на продаж йому передав його знайомий», — розповів син Станіслав Полянський.

Чоловік розповів, що його батьки отруїлися не черемшою, а пізньоцвітом осіннім (Colchicum autumnale) — червонокнижною рослиною, яка зовні схожа на черемшу, проте містить сильні токсини. Таку інформацію йому озвучили лікарі. Станіслав вважає, що листя отруйної рослини потрапило в пучок черемші, з якої його мати зробила салат.

Пізньоцвіт осінній / Фото: kvitkainfo.com

Черемша / Фото: kvitkainfo.com

Син розповів, що ознаки отруєння проявилися через декілька годин після вживання їжі. Стан батька різко погіршився, у чоловіка почалася блювота та пронос, а згодом почали відмовляти органи.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з додатковою відміткою — нещасний випадок.