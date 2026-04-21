Вийшов на балкон подивитися на шахед. У львів'янина виявили 10-сантиметровий шматок скла в легені після атаки РФ

Про це повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.

24 березня Юрій мав йти на роботу, проте після новин про можливу атаку вирішив залишитися вдома разом з 14-річною донькою. Родина мешкає на дев’ятому поверсі будинку у Сихівському районі та зазвичай завжди йде в укриття, проте 24 березня батько та донька вирішили вийти в коридор під час повітряної тривоги.

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У лікарні розповіли, що Юрій прочитав, що один із шахедів летить у напрямку Зубрівського лісу, який добре видно з вікна його квартири, і вийшов на балкон подивитися.

«Я так голову з балкону витягнув і дивлюся. Нема, але звук все ближче. Я помаленьку закриваю вікно на балконі і тільки я переступаю в кімнату — вибух. Мене кинуло на підлогу. Піднімаюся і бачу, що починає кров текти, але не знаю звідки», — розповів чоловік.

Парамедики добровольчого медичного батальйону Госпітальєри прибули на місце атаки одними з перших та доправили Юрія до лікарні. У чоловіка були осколкові поранення кінцівок, а також поранення грудної клітки — 10-сантиметровий уламок скла пробив ліву легеню та застряг біля низхідної частини аорти — найбільшої судини в організмі.

«Грудна клітка — це ділянка, де розміщені великі судинні структури, пошкодження яких може викликати профузну кровотечу, яку хірурги не завжди можуть зупинити. Була небезпека, що стороннє тіло може мігрувати й завдати те пошкодження, від якого пацієнт загине», — поділився торакальний хірург Лікарні Святого Луки Тарас Мельничук.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Юрія терміново прооперували. Зазвичай при таких пораненнях медики проводять відкриту операцію, проте в цей раз лікарі вирішили не травмувати пацієнта додатково та провести операцію малоінвазивним методом, тобто через невеликі проколи. Медикам вдалося обережно витягти уламок, не зачепивши жодної важливої судини, зупинили кровотечу та відновили цілісність легені.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

«Я думаю, що я тепер ще маю зробити в тому житті, якщо я залишився живий. Хотів би звичайно проводити більше часу з сім'єю. І, як-то кажуть, цінувати тепер кожну хвилину життя», — додав Юрій, який вже перебуває вдома. Після отриманого досвіду чоловік закликає українців не ігрорувати повітряну тривогу та в жодному разі не визирати з вікон та балконів.