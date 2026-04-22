У школі помітили синці. В Луцьку у матері через насильство забрали сина, який просив певний час побути окремо від родини

Хлопчик розповів про побиття з боку матері і його вилучили з родини (Фото: Патрульна поліція Волинської області)

У Луцьку інспектор служби освітньої безпеки помітив у учня третього класу синці. Хлопчик розповів, що під час конфлікту мама застосувала фізичну силу. Дитину вилучили з родини.

Про це повідомили в Патрульній поліції Волинської області.

Після того, як хлопчик у присутності педагогів розповів, що до нього зі сторони матері була застосована фізична сила, до школи викликали представників служби у справах дітей та поліцейських.

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«Під час перевірки інформація підтвердилася. На матір склали адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства. Хлопчика тимчасово влаштували до притулку для дітей», — зазначили в Патрульній поліції Волинської області.

У коментарі Суспільне Луцьк начальник служби у справах дітей міської ради Федір Шульган розповів, що раніше родина не перебувала на обліку. За словами посадовця, синці були на обличчі і шиї 9-річного хлопчика, а сама дитина розповіла, що мати часто застосовує щодо нього фізичну силу. Шульган зазначив, що школяр попросив побути окремо від матері.

«До речі, там ще є інші діти, в тому числі рідний брат, до якого мама ставиться більш прихильно. Чомусь до цієї меншої дитини відношення мами трошки інше», — поділився Федір Шульган.

За словами посадовця, інформації щодо батька дитини наразі немає, проте відомо, що у хлопчика є вітчим. Школяр розповів, що у його матері новий шлюб, в якому народилася спільна дитина.

Шульган додав, що з родиною будуть працювати та спостерігати за розвитком ситуації і реакцією матері хлопчика.

«Нам дзвонили з притулка і питали, чи можемо ми дати мамі поговорити. Ми порекомендували попитати дитину, чи хоче спілкуватися з мамою. Попередили, якщо мама буде „накаляти страсті“, припинили цю розмову. Дитина дуже ображена на свою маму і, певно, не один раз такі випадки були, коли застосовували фізичні міри покарання», — повідомив посадовець.