Стала посмертною доноркою. Мама 10-річної дівчинки почула, як серце її доньки б'ється в грудях врятованого 12-річного хлопчика

20 липня, 17:16
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12-річний хлопчик вижив завдяки серцю посмертної донорки (Фото: Перше медичне об'єднання Львова)

12-річний хлопчик вижив завдяки серцю посмертної донорки (Фото: Перше медичне об'єднання Львова)

Мама 10-річної дівчинки, яка трагічно загинула внаслідок ДТП навесні, почула як серце її доньки б'ється в грудях 12-річного Назара. Хлопчик вижив завдяки тому, що отримав донорський орган.

Щемливе відео опублікували представники Дитячої лікарні Святого Миколая Першого медичного об'єднання Львова.

За останні три роки 12-річний Назар боровся за своє життя. Спочатку у хлопчика діагностували лейкемію, потім важку пневмонію, а зрештою і серцеву недостатність. Щоб жити, дитина потребувала пересадки серця.

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30 квітня 2026 року Назару провели трансплантацію органу, доноркою якого стала 10-річна дівчинка. Дитина трагічно загинула в ДТП, а її батьки у найважчий момент життя ухвалили важливе рішення та дозволили посмертне донорство органів, щоб врятувати життя декількох інших дітей.

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На опублікованому відео видно, як жінки слухає серцебиття Назара та, не стримуючи емоції, починає плакати.

https://www.facebook.com/watch/?v=1765330394467073

«Я кожного дня молюся і дякую сімʼї дівчинки, яка, попри страшну втрату, погодилася на донорство і врятувала нашого Назарка. Ми хочемо, аби про трансплантацію знало якомога більше людей», — розповідала раніше мама Назара.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Трансплантація Серце Дитина Донорство Пересадка серця

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