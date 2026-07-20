Стала посмертною доноркою. Мама 10-річної дівчинки почула, як серце її доньки б'ється в грудях врятованого 12-річного хлопчика

Мама 10-річної дівчинки, яка трагічно загинула внаслідок ДТП навесні, почула як серце її доньки б'ється в грудях 12-річного Назара. Хлопчик вижив завдяки тому, що отримав донорський орган.

Щемливе відео опублікували представники Дитячої лікарні Святого Миколая Першого медичного об'єднання Львова.

За останні три роки 12-річний Назар боровся за своє життя. Спочатку у хлопчика діагностували лейкемію, потім важку пневмонію, а зрештою і серцеву недостатність. Щоб жити, дитина потребувала пересадки серця.

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30 квітня 2026 року Назару провели трансплантацію органу, доноркою якого стала 10-річна дівчинка. Дитина трагічно загинула в ДТП, а її батьки у найважчий момент життя ухвалили важливе рішення та дозволили посмертне донорство органів, щоб врятувати життя декількох інших дітей.

На опублікованому відео видно, як жінки слухає серцебиття Назара та, не стримуючи емоції, починає плакати.

«Я кожного дня молюся і дякую сімʼї дівчинки, яка, попри страшну втрату, погодилася на донорство і врятувала нашого Назарка. Ми хочемо, аби про трансплантацію знало якомога більше людей», — розповідала раніше мама Назара.