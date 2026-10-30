«Еталонні зомбі». Мережу обурила поява дітей у радянській військовій формі та кокошнику на святі у Трампа

Мережу обурила поява дітей у радянській військовій формі та кокошнику на святі у Трампа (Фото: REUTERS/Eric Lee)

Ввечері 29 жовтня у Білому домі відсвяткували Геловін. Дональд і Меланія Трамп роздавали дітям у костюмах цукерки. Мережу обурила поява на святі хлопчика у радянській формі танкіста та дівчинки у кокошнику.

Під час щорічного святкування Геловіну у Білому домі та роздачі солодощів сталася дивна подія. До Дональда і Меланії Трамп підійшло двійко дітей, які були одягнені у справді страхітливі костюми. На хлопчика батьки начепили радянську військову форму з кашкетом та шевроном танкових військ, а на дівчинку — сарафан з кокошником.

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Як пишуть американські ЗМІ, на святі були співробітники адміністрації президента разом зі своїми родинами, а також військовослужбовці, представники правоохоронних органів, прийомні сім'ї та родини, які усиновили дітей. Також там помітили міністра оборони Піта Гегсета, заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера та Торгового представника США Джеймісона Гріра.

Дональд і Меланія Трамп почастували дітей у радянській військовій формі та з кокошником / Фото: REUTERS/Eric Lee

Українці у соцмережах із обуренням відреагували на появу дітей у кокошнику та радянській військовій формі на Геловіні у Трампа. Вони пишуть, що така картинка якнайкраще відображає позицію Білого дому у війні Росії проти України.

«На Геловін до президента Сполучених Штатів Америки завітали російські «розіп'яті» хлопчики в трусиках. Як ви, мабуть, чудово розумієте, протоколи заходів безпеки президента США такі, що у фізичній близькості з ним не можуть перебувати випадкові люди. Отже, російські діти у військовій формі, які виростуть і змінять тих, кого ми задвохсотимо до того часу, потрапили до Трампа не просто так, а за згодою адміністрації Трампа і відповідальних осіб. Українських дітей, які гинуть під російськими бомбами майже щодня, в Білому домі не було», — написав у Facebook експерт ринку праці, блогер та військовослужбовець Сергій Марченко.

Директора Інституту постінформаційного суспільства Дмитра Золотухіна зацікавило, чиї це діти.

«Це — трампець! Перша леді США Меланія Трамп однією рукою рятує Олешки від російського геноциду, а іншою гладить по російській військовій фуражці маленького хлопчика, вдягненого у військову форму з кокардою радянського зразка», — написав він.

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Волонтерка, ветеранка ЗСУ та режисерка Леся Литвинова назвала зроблені на святкуванні Геловіну у Білому домі фото — найсимволічнішими для сьогодення.

«Насправді, це — найкращі і найактуальніші костюми на Геловін. Орківський воєнний і хтось дрібний в какошніку. Еталонні зомбі. Все по феншую. Я б подумала, що це чийсь тонкий тролінг. Але погано уявляю собі людину, яка заради такого жарту змогла б начепити це на власну дитину. Тим не менш, це найсимволічніше фото сьогодення. Має увійти в історію», — зазначила вона.

Українці у Threads пишуть, що в гості до Трампа завітали майбутні окупанти, а також називають епізод лицемірством з боку американців та відбілюванням росіян.

Реакція соцмереж / Фото: Скриншот із Threads

Реакція соцмереж / Фото: Скриншот із Threads

Реакція соцмереж / Фото: Скриншот із Threads

Реакція соцмереж / Фото: Скриншот із Threads

Реакція соцмереж / Фото: Скриншот із Threads

Реакція соцмереж / Фото: Скриншот із Threads