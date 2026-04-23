У Вінницькій області людей з інвалідністю експлуатували для робіт (Фото: Прокуратура Україна)

Директорці інтернату для людей з інвалідністю оголосили про підозру у торгівлі людьми. Жінку підозрюють в трудовій експлуатації підопічних, яких вона залучала для робіт у приватних осіб і підприємствах.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства директорка обласної комунальної установи для людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень налагодила процес експлуатації підопічних поза межами закладу. Підопічні працювали на приватних осіб або підприємства, які розташовані в селі, де й інтернат.

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Фото: Національна поліція України

«Користуючись службовим становищем та тим, що підопічні мають різного ступеню ментальні порушення, директорка систематично віддавала в експлуатацію підопічних від осені минулого року дотепер», — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Фото: Національна поліція України

Правоохоронці зазначили, що зокрема на початку квітня 2026 року за вказівкою директорки четверо людей з інвалідністю займалися порізкою дерев у селі. Зазначається, що така робота могла бути небезпечною для підопічних, адже потребує певних вмінь та навичок користування інструментами.

«21 квітня поліцейські Тульчинського районного відділу та Управління міграційної поліції провели ряд обшуків й затримали директорку. У результаті слідчих дій вилучили мобільні телефони, медичну та облікову документацію, чорнові записи, а також інші речові докази, які підтверджують її злочинну діяльність», — розповіли в поліції Вінницької області.

Фото: Національна поліція України

Жінці повідомили про підозру у торгівлі людьми, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох підопічних з використанням їхнього уразливого стану (ч. 2 ст. 149 КК України). Правоохоронці встановлюють всіх осіб, які стали потерпілими у схемі директорки інтернату.