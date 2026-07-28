У Києві скасували акцію пам’яті загиблих у теракті в Оленівці з міркувань безпеки
Акція пам’яті загиблих у Оленівці в 2025 році (Фото: NV)
Сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам’ять українських військових, які загинули в полоні росіян внаслідок теракту в Оленівці. З міркувань безпеки у Києві скасували акцію пам’яті, заплановану на Майдані Незалежності.
Про скасування анонсованої напередодні акції з вшанування пам’яті страчених у Оленівці азовців повідомили у 1-му корпусі НГУ Азов та Асоціації родин захисників Азовсталі. Причиною стала постійна загроза масованих російських обстрілів.
«Нам надзвичайно прикро ухвалювати це рішення, адже цей захід був спланований задовго до 28 липня, і ми доклали багато зусиль, щоб разом вшанувати пам’ять наших полеглих Захисників. Проте сьогодні безпека кожного, хто мав долучитися до акції, є найважливішою. В умовах постійної загрози масованих російських обстрілів ми не можемо наражати людей на небезпеку», -- зазначили у заяві.
Організатори акції зазначили, чи українці пам’ятають кожну людину, чиє життя обірвалося в російському полоні: «Пам'ять про жертв теракту в Оленівці житиме завжди». Вони також подякували за розуміння, підтримку та пам’ять.
28 липня у день теракту в Оленцівці в Україні вшановують пам’ять Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Цей день пам’яті був запроваджений у 2025 році. Ця дата також присвячена роковинам вбивства українських полонених у таборі Оленівка, де окупанти вчинили теракт в одному з бараків.
У колонії в Оленцівці окупанти утримували 193 полонених, зокрема, захисників Маріуполя, серед яких — бійці Азову. Внаслідок теракту, в якому росіяни намагалися звинуватити Україну, загинуло щонайменше 50 людей і понад 70 отримали поранення.