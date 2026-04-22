Теракт у Києві. Загиблим у супермаркеті виявився його працівник Владислав Жидков

Внаслідок терактуу Голосіївському районі Києва 18 квітня загинув працівник супермаркету Владислав Жидков. Він був п’ятою із семи жертв стрільця, якого ліквідували спецпризначенці КОРД під час штурму.

Історією одної з жертв теракту в Києві - людини, яку терорист застрелив у супермаркеті, поділилася заступниця з навчально-виховної роботи Смілянської ЗОШ № 11 Людмила Хижкіна у Facebook.

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Загиблим виявився працівник супермаркету Владислав Жидков, який був одним із заручників. Він був родом з міста Сміла Черкаської області, школу закінчив у 2018 році.

«Ми пам’ятаємо Влада як старанного учня, завжди привітного, доброго та товариського юнака. Він був сповнений енергії та великих сподівань на майбутнє, які, на жаль, обірвалися так раптово і трагічно», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок теракту загинуло сім осіб — п’ятеро було вбито на місці, ще двоє померли від пораненнь у лікарні. Загалом поранення різного ступеню важкості отримало 14 людей, з них одна дитина. Напередодні у лікарні помер чоловік, який закрив собою дитину. Як пізніше стало відомо, ним виявився місцевий двірник, якого називали Дядя Саша. Він отримав важкі поранення печінки, кишківника та шлунка, лікарі понадо добу боролися за його життя.

Що відомо про теракт у Києві 18 квітня

18 квітня у Голосіївському районі столиці чоловік підпалив власну квартиру, після чого вийшов на вулицю та почав розстрілювати перехожих. Згодом нападник увірвався до супермаркету, де утримував заручників, одного з яких він вбив. Після цього спецпризначенці КОРД ліквідували чоловіка під час штурму. Нападником виявився 58-річний уродженець Москви, який останні роки мешкав у Києві.

Загалом загинуло семеро людей, окрім терориста, і 14 осіб постраждало. Серед них хлопчик, який внаслідок теракту втратив батька і тітку.

19 квітня голова Патрульної поліції Євген Жуков оголосив про свою відставку після того, як у Мережі з’явилося відео втечі патрульних під час стрілянини. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що двом поліцейським, які втекли під час теракту і, а не зупинили озброєного чоловіка, оголосили про підозру.