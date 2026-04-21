Просив рятувати тата: що відомо про хлопчика, який отримав поранення під час теракту в Києві, та його родину

Загиблий під час теракту в Києві Олександр та його дружина Леся (Фото: Надано Суспільне Київ)

Під час теракту в Голосіївському районі Києва 18 квітня ціла родина постраждала від куль нападника. Внаслідок цього загинули батько та тітка 12-річного хлопчика. Дитина та його мама отримали поранення та вижили .

Про це Суспільне Київ розповіла родичка загиблих Вікторія.

За словами дівчини, 18 квітня внаслідок стрілянини у Голосіївському районі Києва загинув її дядько Олександр, який разом з дружиною Лесею, сином Артемом та сестрою дружини Яною повертався додому.

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«Родина спокійно йшла додому і не могла уявити, що їх чекатиме біля будинку. Мені досі не віриться, що це сталося. Ми родом із Ладижина Вінницької області. Саша переїхав до Києва, займався меблями. На свята ми завжди збиралися разом», — розповіла Вікторія.

Племінниця зазначила, що Олександр загинув на місці трагедії, а сестра його дружини Яна померла згодом у лікарні. Син Артем та дружина Леся опинилися в лікарні.

Тітка хлопчика Яна, яка померла в лікарні / Фото: Надано Суспільне Київ

За словами Вікторії, хлопчик, який потрапив на запис бодікамер поліцейських, та просив рятувати не його, а його батька — це 12-річний Артем.

«Леся і Олександр були щасливою родиною. Без тата залишилися маленькі діти — син і донька», — додала Вікторія, яка відкрила збір коштів на допомогу родині. Задонатити можна за посиланням.

20 квітня в Департаменті охорони здоров’я Києва повідомили, що Артема перевели з реанімації до нейрохірургічного відділення. Стан хлопця стабільний, і наразі його життю нічого не загрожує.

Що відомо про теракт у Києві 18 квітня

18 квітня у Голосіївському районі столиці чоловік підпалив власну квартиру, після чого вийшов на вулицю та почав розстрілювати перехожих. Згодом нападник увірвався до супермаркету, де утримував заручників, одного з яких він вбив. Після цього спецпризначенці КОРД ліквідували чоловіка під час штурму. Нападником виявився 58-річний уродженець Москви, який останні роки мешкав у Києві.

Загалом загинуло семеро людей, окрім терориста, і 14 осіб постраждало. Серед них хлопчик, родичка якого померла у лікарні, а батько — на місці трагедії.

19 квітня голова Патрульної поліції Євген Жуков оголосив про свою відставку після того, як у Мережі з’явилося відео втечі патрульних під час стрілянини. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що двом поліцейським, які втекли під час теракту і, а не зупинили озброєного чоловіка, оголосили про підозру.