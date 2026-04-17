На Рівненщині обвалилася частина казарми Тараканівського форту XIX століття

13 квітня стало відомо про обвал частини центральної казарми Тараканівського форту, відомого також як Дубенський форт-застава в Рівненській області.

Про обвал повідомив викладач Київського національного університету будівництва і архітектури Андрій Швачко, який опублікував фото з місця події.

Заступник Тараканівської сільської голови Сергій Власюк розповів Суспільне Рівне, що на місце форту приходить багато туристів. Також деякі з них приїжджають автівками. Це відбувається попри те, що поруч з історичною спорудою встановлено бетонні блоки для обмеження руху транспорту. Проте періодично їх відсовують.

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Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

«Також ми огородили територію стрічкою, всюди є попереджувальні знаки, але це не зупиняє туристів. Стрічки обривають, а в перші дні після новини про обвал стіни взагалі був наплив людей», — зазначив Сергій Власюк.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Що відомо про Тараканівський форт

Дубенський форт-застава більше відомий як Тараканівський форт — архітектурна пам’ятка XIX століття, яка розташована поблизу села Тараканів Рівненської області. Форт був побудований як укріплення на кордоні з Австро-Угорщиною. Будівництво почалося у 1860-х роках за проєктом військового інженера Едуарда Тотлебена. Завершили зведення форту наприкінці ХІХ століття.

Тараканівський форт мав складну систему підземних ходів, казарм та ровів. У споруді налічується понад 100 казематів. Оборонна будівля вміщувала до 800 військових. Форт став одним з місць протистояння під час Першої світової війни, де у 1915 році російські війська втратили споруду, а у 1916 році там розпочалися запеклі бої.

Через майже 100 років після цих подій Тараканівський форт став не укріпленням на кордоні, а знімальним майданчиком. Саме на його території відзняли частину сцен стрічки Поводир (2014 рік) режисера Олеся Саніна.

Чому руйнується Тараканівський форт

Зараз Тараканівський форт перебуває на балансі Міністерства оборони України. За словами представників місцевого медіа Горинь.Info, це є однією з причин руйнування архітектурної пам’ятки. «Військовим він не потрібен для оборони, а громаді його не віддають через складні процедури», — зазначили представники медіа.

Окрім цього до причин руйнування приписують місцеву природу, адже коріння дерев «розриває» цеглу і кладку, а вологість руйнує бетон. Окрім цього там росте отруйний борщівник, який небезпечний для відвідувачів.