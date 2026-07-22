2 липня 2026 року в Полтаві сталася сутичка між 43-річний ветераном ЗСУ Романом Махновським і 20-річним Владиславом. На оприлюдненому відео видно, як юнак наносить удари захиснику, проте, за версією хлопця, події відбувалися інакше.

Про це повідомляє Суспільне Полтава.

За словами Романа Махновського, 2 липня вони з дружиною і донькою їхали в спортзал. Під час поїздки чоловік вирішив зробити зауваження юнакові на електросамокаті через те, що він маневрував на проїжджій частині та говорив по телефону.

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Дружина ветерана сказала, що юнак попросив зупинити автомобіль, після чого почав штовхати та бити Махновського, який боронив Україну у 2014 та 2022 роках. У серпні 2022 року чоловік втратив обидві руки внаслідок танкового обстрілу біля Бахмута.

Під час сутички протез однієї руки Романа пошкодився. За словами чоловіка, того ж дня він звернувся до медиків та написав заяву до поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Поліцейські розповіли, що під час конфлікту обвинувачений завдав потерпілому численних ударів руками та ногами, спричинивши легкі тілесні ушкодження, що підтверджено висновком судово-медичної експертизи.

21 липня правоохоронці повідомили, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо 20-річного полтавця.

Адвокат Владислава Михайло Тарасенко розповів, що його підзахисний поділився свою версію подій, яка відрізняється від слів ветерана.

«Коли вони проїхали перехрестя, автомобіль його об'їхав і різко зупинився перед ним. Мій підзахисний хотів об'їхати цей автомобіль. У момент, коли він його об'їжджав, двері водійські відчинилися. Відповідно, він зупинився. І ось все це почалося з того, що водій автомобіля вийшов зі словами: «Що ти, Вася?» і наніс хлопцю один удар своїм протезом, потім інший удар. І коли він наніс третій удар, протез відпав.

Після цього цей протез підняла дружина ветерана і стала цим же протезом бити хлопця. Тобто події, зі слів мого клієнта, відбувалися таким чином. Він, побачивши, що це ветеран, побачивши, що в нього немає руки і в нього протез, він після першого удару казав: «Та зупинись, що ти робиш!», — розповів Тарасенко.

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За словами адвоката, його клієнт готовий пройти поліграф та підтвердити свою версію подій.

«На відео, яке оприлюднене в соцмережах, ви можете побачити, що за загальною траєкторією Владислав відступає, а саме на нього наступають двоє. І він намагався цього конфлікту уникнути. Він адекватна людина, і він розуміє, що таке людина, яка втратила руки. А зараз у нас в мережах же ж його виставили в світлі, коли він сам підрізав автомобіль на електросамокаті і почав бити ветерана. Тобто це трішки не відповідає обставинам», — зазначив Михайло.

Адвокат розповів, що він та Владислав намагалися поспілкуватися з Романом Махновським, проте він не йде на контакт. Також Тарасенко зазначив, що після оприлюднення відео юнак та його мама отримували погрози, проте зараз вже такі повідомлення не надходять.

«Призначали йому зустрічі. Я телефонував цим особам, які погрожували, призначив зустріч. Вони, на жаль, не приїхали. У ветеранському центрі діалогу не вийшло [там сторони зустрічалися для розмови — ред.]. Там було багато учасників. Як тільки він починав говорити, через п’ять слів його перебивали, починали кричати, називали „істотою“, казали, що поїде рити окопи і здохне. Зараз хлопець займається на запропонованому йому місці волонтерською діяльністю. Вони в родині вирішили, що це корисна справа. Безвідносно до визнання вини», — додав адвокат.

Михайло Тарасенко зазначив, що справу щодо Владислава як обвинуваченого будуть розглядати в суді, проте, на його думку, має вручитися підозра і за другим кримінальним провадженням, в якому 20-річний юнак — потерпілий.

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«Є два кримінальних провадження. В одному Владиславу вже вручили підозру. Справу будемо розглядати в суді. З приводу іншого провадження, де Владислав є потерпілим, нам відверто правоохоронні органи сказали, що вони побояться вручати підозру ветерану і ніхто цього не зробить, хоч обставини абсолютно ідентичні.

Є дві судово-медичні експертизи по Владиславу і по Роману, і в одного, і в іншого легкі тілесні ушкодження. У Владислава були гулі на голові, подряпини від протезу. Будемо працювати з правоохоронними органами, наполягати на тому, що має бути справедливо, якщо у нас є два кримінальних провадження, є тілесні ушкодження обох учасників, то й обидва провадження мають йти до суду", — сказав адвокат юнака.