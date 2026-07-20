На Сумщині росіяни знищили центр реабілітації дітей та людей з інвалідністю

Центр реабілітації дітей та людей з інвалідністю після атаки РФ по Сумській області 18 липня (Фото: Олена Сущенко)

Внаслідок ворожої атаки РФ по Сумській області 18 липня повністю знищено центр реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, приміщення якого вщент вигоріло.

Про це повідомив міністр закордонних справ Україні Андрій Сибіга.

«Я добре пам’ятаю людей, які з гордістю показували нам Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. Пам’ятаю їхню відданість своїй справі, турботу про дітей і дорослих, які проходять реабілітацію, та особливу любов до місця, яке вони самі називали своєю „маленькою Швейцарією“. Сьогодні одне з відділень цього Центру лежить у руїнах після російського удару», — зазначив Сибіга.

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Фото: Олена Сущенко

За його словами, вони з дружиною, очільницею Асоціації Подружжів Українських Дипломатів Тетяною Сибігою, вже тривалий час підтримують діяльність центру реабілітації та перебувають на постійному зв’язку з колективом установи.

Представники Кордон Медіа повідомили, що у закладі проходили реабілітацію діти та дорослі з інвалідністю. У центрі фахівці допомагали їм відновлювати фізичний і психоемоційний стан, розвивати побутові, комунікативні та навчальні навички. Також на території центру було відділення іпотерапії та велика конюшня.

Фото: Олена Сущенко

Фото: Олена Сущенко

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив: «Тут, серед неймовірної природи, дітям і дорослим допомагали знову повірити у власні сили, відновитися та рухатися вперед. І саме такі місця Росія свідомо обирає своїми мішенями. <…> Росія вкотре продемонструвала, що для неї не існує жодних моральних меж. Коли мішенню стають місця, де проходять реабілітацію діти та люди з інвалідністю, світ не має права звикати до такого зла чи шукати йому виправдання».

За словами Сибіги, разом з міжнародними партнерами вони працюватимуть над тим, щоб відновити зруйноване приміщення та допомогти центру повернутися до повноцінної роботи, забезпечивши всім необхідним.