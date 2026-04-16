Отримав 2,5 млн грантових коштів. На Волині ветеран ЗСУ відкрив бізнес і виготовляє корми для собак і котів

Історію українця розповідає Суспільне Луцьк.

Ідея стартапу виникла у Романа через особистий досвід. Дружина довго не могла знайти якісний корм для їхнього пса, тому вирішив створити його самостійно. Перші думки про таку діяльність виникли ще у 2016 році, проте через зайнятість, а потім війну, так і не зайнявся реалізацією.

Реклама

Уже коли Роман був у реабілітаційному центрі, дізнався про можливість виграти грант на свою справу. Чоловік подався і зміг виграти одразу два гранти — від центру зайнятості та ветеранський. На реалізацію свого бізнесу Роман отримав приблизно 2,5 млн гривень.

Ідея власної справи виникла через власного собаку, якому не могли знайти якісний корм / Фото: Суспільне Луцьк

На підприємстві працюють п’ятеро людей, зокрема ще один ветеран і людина з інвалідністю. Роман самостійно вивчав рецептури та технології виробництва і зробив ставку на натуральні інгредієнти без кукурудзи та сої, щоб уникати алергій у тварин.

Процес виробництва включає подрібнення м’яса та субпродуктів, змішування з крупами й іншими компонентами, формування гранул за допомогою екструзії, сушіння та додавання корисних жирів і вітамінів. Після цього корм охолоджують і пакують.

Роман Марчук у цеху, кадри зображують фінальну стадію виробництва — пакування / Фото: Суспільне Луцьк

До повномасштабної війни Роман долучився добровольцем у 2022 році, виконував бойові завдання й отримав важке поранення — втратив ногу через міну. Під час реабілітації він і зайнявся вивченням бізнесу.

Зараз підприємець планує розвивати свою справу, а також допомагати військовим. Він мріє про сучасний протез, щоб повернутися до активного життя, зокрема бігу.

«Щоб можна було туди щось передати, якісь там чи FPV-дрон купити, чи ще щось. Я вважаю, підтримка фронту — це дуже важливо зараз. А сидіти на місці — нічого хорошого від того не буде. Чимось займатися треба, будь-якою роботою, бо на місці сидіти дуже важко», — цитує Суспільне волинянина.

Тим часом ветеран із Житомирської області після десяти років служби в Збройних силах України відкрив бізнес із вирощування фундука.