Рада дозволила 10-класникам завершувати навчання у власній школі після зміни її типу (Фото: З відкритих джерел)

Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 15082-д, який дозволяє учням 10−11 класів завершити школу за старою дворічною програмою без зміни закладу освіти.

Як зазначають в Уряді, це рішення дозволить учням завершити 11 клас і отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту, навіть якщо їхня школа змінить тип і стане гімназією.

Реклама

«Якщо школа стане гімназією, ці учні зможуть закінчити в ній 11 клас і отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту. Якщо ж школу приєднають до іншого закладу, завершити навчання можна буде в закладі, який перебере її права й обов’язки», — йдеться в повідомленні.

Водночас якщо через реформу старшої школи заклад змінює профіль на гімназію, то зможе тимчасово отримати або переоформити ліцензію на профільну середню освіту до завершення 2027−2028 навчального року.

Такий дозвіл мають оформлювати впродовж 10 днів без процедури ліцензування. Якщо в цей термін рішення не встигнуть ухвалити, ліцензія буде вважатися такою, яку видано. Термін її дії — до завершення 2027/2028 навчального року.

«Водночас терміни впровадження реформи профільної середньої освіти залишаються незмінними. З 1 вересня 2027 року нові десятикласники НУШ навчатимуться за трирічною моделлю — у 10−12 класах. Ліцеї, які з 1 вересня 2026 року пілотують профільну середню освіту, продовжують працювати в тому самому форматі, у якому розпочали навчання», — додали в Уряді.

Нагадаємо, у КМДА розповіли про формат роботи столичних шкіл під час тривалих відключень електроенергії та перебоїв із водою. Він залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей і спроможності забезпечити належні умови для дітей та працівників.