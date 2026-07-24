На Буковині внаслідок зіткнення з трактором загинув 16-річний мотоцикліст

24 липня, 13:20
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16-річний мотоцикліст з Чернівців загинув внаслідок зіткнення з трактором (Фото: Національна поліція України)

16-річний мотоцикліст з Чернівців загинув внаслідок зіткнення з трактором (Фото: Національна поліція України)

23 липня в селі Зеленів Вижницького району Чернівецької області сталася смертельна ДТП за участі трактора і мотоцикла.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області.

За попередньою інформацією, 85-річний мешканець села Зеленів під час керування трактором та виїзду з другорядної дороги не надав перевагу транспортним засобам, які рухалися головною дорогою. Таким чином чоловік допустив зіткнення з мотоциклом, яким керував 16-річний мешканець Чернівців.

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Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди юнак отримав важкі травми, які виявилися несумісними з життям. Підліток загинув на місці аварії. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.

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Водія трактора затримали. Слідчі поліції внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Мотоцикли Чернівецька область Трактор Смертельне ДТП

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