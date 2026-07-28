На Київщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки і мотоцикла

22-річний водій мотоцикла загинув внаслідок зіткнення з вантажівкою на Київщині (Фото: Національна поліція України)

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 22-річний водій електромотоцикла.

Про це повідомили в поліції Київської області.

За даними правоохоронців, смертельна ДТП сталася на одній з вулиць села Гореничі Бучанського району Київської області.

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У поліції попередньо встановили, що 49-річний водій вантажного автомобіля Volvo з напівпричепом Kögel, виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Через це чоловік допустив зіткнення з 22-річним водієм електромотоцикла Matrix Corso 1200.

Внаслідок отриманих травм хлопець, який керував двоколісним транспортним засобом, загинув на місці подій.

Фото: Національна поліція України

Водію вантажівки повідомили підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

23 липня в селі Зеленів Вижницького району Чернівецької області сталася смертельна ДТП за участі трактора і мотоцикла. За попередньою інформацією, 85-річний чоловік під час керування трактором та виїзду з другорядної дороги не надав перевагу транспортним засобам, які рухалися головною дорогою. Таким чином чоловік допустив зіткнення з мотоциклом, яким керував 16-річний хлопець. Внаслідок ДТП підліток загинув.