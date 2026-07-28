На Київщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки і мотоцикла
22-річний водій мотоцикла загинув внаслідок зіткнення з вантажівкою на Київщині (Фото: Національна поліція України)
У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 22-річний водій електромотоцикла.
Про це повідомили в поліції Київської області.
За даними правоохоронців, смертельна ДТП сталася на одній з вулиць села Гореничі Бучанського району Київської області.
У поліції попередньо встановили, що 49-річний водій вантажного автомобіля Volvo з напівпричепом Kögel, виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Через це чоловік допустив зіткнення з 22-річним водієм електромотоцикла Matrix Corso 1200.
Внаслідок отриманих травм хлопець, який керував двоколісним транспортним засобом, загинув на місці подій.
Водію вантажівки повідомили підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
23 липня в селі Зеленів Вижницького району Чернівецької області сталася смертельна ДТП за участі трактора і мотоцикла. За попередньою інформацією, 85-річний чоловік під час керування трактором та виїзду з другорядної дороги не надав перевагу транспортним засобам, які рухалися головною дорогою. Таким чином чоловік допустив зіткнення з мотоциклом, яким керував 16-річний хлопець. Внаслідок ДТП підліток загинув.