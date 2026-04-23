У Сумах судитимуть акушерку, яку звинувачують у смерті породіллі після кесаревого розтину

Породілля в Сумській області померла через дефект при накладанні швів (Фото: Unsplash Stephen Andrews)

У Сумах лікаря акушера-гінеколога судитимуть через звинування у смерті породіллі. Експертиза з’ясувала, що медик неякісно зашила шви після кесаревого розтину.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Восени 2024 року 27-річна жінка на 39-му тижні вагітності звернулася до одного з перинатальних центрів Сумської області. Наступного дня після звернення за медичними показаннями жінці провели кесарев розтин, народився здоровий хлопчик.

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Проте 15 листопада 2024 року породілля померла. В ході слідства та проведених експертиз з’ясувалося, що після втручання лікарка наклала шви не належним чином та не забезпечила необхідного контролю за станом пацієнтки.

Внаслідок цього у жінки тривалий час була внутрішньочеревна кровотеча, через що розвинулася гостра крововтрата. Медики проводили реанімаційні дії, проте врятувати молоду жінку не вдалося.

«Відповідно до експертиз, зафіксовано дефект при накладанні швів, відтак не виключена можливість, що смерті пацієнтки можна було уникнути за умов своєчасного встановлення їй діагнозу після пологів та надання кваліфікованої медичної допомоги», — зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Лікарку судитимуть за звинуваченням у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті (ч. 1 ст. 140 КК України).

Хлопчику, мама якого померла, вже один рік і п’ять місяців. Його виховує батько.