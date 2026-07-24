«Неодноразово займався зачепінгом»: у Київській області на залізничній станції виявили тіло 14-річного підлітка

23 липня до поліції звернувся машиніст потягу, який виявив тіло підлітка на одній із залізничних станцій в Київській області. Правоохоронці почали розслідування обставин загибелі дитини.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Зазначається, що тіло підлітка виявили на платформі залізничної станції Мала Олександрівка. На місце події прибули слідчо-оперативна група, працівники сектору криміналістичного забезпечення, судово-медичний експерт та інші профільні служби.

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«Попередньо правоохоронці встановили, що 14-річний хлопець раніше неодноразово займався небезпечним захопленням — зачепінгом та на його батьків було складено адміністративні матеріали», — зазначили в поліції Київської області.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом смерті підлітка (ч. 1 ст. 115 ККУ з додатковою відміткою нещасний випадок).

Фото: Facebook Сергій Болвінов

Фото: Facebook Сергій Болвінов

Перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Сергій Болвінов повідомив, що зачепінгом підліток любив займатися разом зі своїми друзями.

«Хлопчику було 14 років, а його улюблена розвага з друзями — чіплятися до залізничних вагонів, кататися на вантажних потягах, знімати один одного і викладати в соцмережі. Кадр на першому фото — з чергової „подорожі“. Та на жаль, після неї підлітка знайшли мертвим на платформі в Малій Олександрівці без ніг. Так званим „зачепінгом“ хлопці займалися давно, їх не один раз ловили під час небезпечних розваг», — зазначив Болвінов.

Фото: Facebook Сергій Болвінов

За словами правоохоронця, підліток був єдиною дитиною в родині. Сьогодні слідчі мали провести допит його батьків, а також допитати друга загиблого та його родину.