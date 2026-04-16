Росіяни знищили пам’ятку архітектури кінця XIX століття, скинувши фугасну авіабомбу на Слов’янськ

15 квітня росіяни скинули фугасну авіабомбу на центр Слов’янська . Внаслідок цього пошкодило або знищило понад 40 будівель, серед яких Будинок Смирнова — пам’ятка архітектури кінця XIX століття.

Про це повідомила речниця 93-ї ОМБР Ірина Рибакова.

«ФАБ 1500. Шалена руйнівна сила, яку росіяни спрямували сьогодні зранку на центр Словʼянська. На старовинні будинки, на містян, їхні бізнеси, речі, тварин, машини в гаражах та навіть кажанів.

Реклама

Фото: речниця 93-ї ОМБР Ірина Рибакова

Фото: речниця 93-ї ОМБР Ірина Рибакова

Дві адмінбудівлі — спортивна школа і архів — перетворилися на груди рудої цегли із вонючим озером з каналізаційних нечистот посередині. Поруч понівечений веломагазин, де хазяї намагаються винести сміття після прильоту", — зазначила Ірина Рибакова, яка опублікувала фото наслідків атаки РФ. На світлинах видно руїни будівель, людей, які намагаються розібрати завали, та тварин, які постраждали внаслідок удару.

Фото: речниця 93-ї ОМБР Ірина Рибакова

Фото: речниця 93-ї ОМБР Ірина Рибакова

За словами речниці 93-ї ОМБР, окрім інших будівель зруйновано пам’ятку архітектури кінця ХІХ століття Будинок Смирнова, який місцеві мешканці та бізнеси відновили власним коштом п’ять років тому.

«Нам треба знайти вивіску від Будинку Смирнова. Та як її тут відкопаєш? Тільки браму знайшли — вони покручена лежать біля дороги», — сказав один з комунальників.

Фото: речниця 93-ї ОМБР Ірина Рибакова

Будинок належав Іларіону Дормідонтовичу Смирнову — відставному унтер-офіцеру, власнику чавуноливарного та механічного заводу. Місцеве видання Слов’янська 6262 повідомляє, що будівля належала родині Смирнова до 1917 року. До повномасштабного вторгнення протягом багатьох років в будівлі працювала міська дитячо-юнацька спортивна школа.

У січні 2021 року біля будинку замінили старі металеві ворота, після чого підприємець, який народився у Слов’янську, запропонував відновити Будинок Смирнова, зокрема відреставрувати браму та фасад. Для цього оголосили збір коштів, на який відгукнулися підприємці та місцеві мешканці. Загалом до збору долучалося 109 осіб і чотири організації, завдяки чому вдалося зібрати майже 180 тисяч гривень. 21 травня 2021 року рставраційні роботи завершилися.

Фото: Facebook Денис Казанский

Український журналіст та блогер Денис Казанський написав: «Сьогодні Росія знищила у Словʼянську місцеву пам’ятку архітектури — будинок Смирнова, на відновлення якого кілька років тому збирали гроші всім містом. Росія не може взяти Слов’янськ і Краматорськ, і тому тепер просто зриває на них злість — без сенсу руйнує, не шкодуючи ні історію, ні архітектуру».