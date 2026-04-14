Відкидають звинувачення. Фотографи Ліберови потрапили у скандал: зняли інфраструктурний об'єкт і згорьовану жінку

Фотографи Ліберови знову втрапили у скандал зі зйомками без згоди. Цього разу через зйомки у Херсоні. Пара зняла інфраструктурний об'єкт без дозвола та жінку, яка втратила сина, яка, за словами свідків просила її не фотографувати.

Фотографи Ліберови прокоментували скандал із нещодавніми зйомками у Херсоні. Вони відкидають обвинувачення у фотографуванні без дозволів.

Що сталося

Минулого тижня фотографи Ліберови опублікували кілька добірок фото з Херсону, зроблених під час їхньої поїздки до міста, яке перебуває під постійним вогнем росіян. Крім руїн, місць свіжих ударів російських загарбників і загиблих, на знімках можна побачити світлини критичних об'єктів міста, заборонених до знімання — вокзалу та вагонів, які стоять на коліях, та прибережної зони. Також на знімках є люди, які за твердженнями очевидців, просили їх не знімати. Більш того, ці ж фото, крім соцмереж, фотографи виклали для продажу фотобанку Getty Images.

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Фотографів розкритикували херсонські журналісти, які зауважили, що для того, щоб знімати критичну інфраструктуру міста, зокрема, вокзал потрібен дозвіл та супровід пресофіцера, оскільки половина міста перебуває у червоній зоні. Крім того, усі знімки критичної інфраструктури мають проходити погодження. У коментарі виданню Детектор Медіа пресофіцер Сил оборони Херсона Руслан Михайлевський повідомив, що не супроводжував Ліберових.

«Враховуючи, що понад половина Херсона нині перебуває у червоній зоні, самостійне переміщення там журналістів заборонене. Я з Ліберовими не працював. Контактів з ними не було, вони не зверталися ані по допомогу, ані по супровід. Наскільки я знаю з коментаря Морської піхоти, вони супроводом теж не займалися. Тому переміщення Ліберових по Херсону здійснювалося без супроводу пресофіцера», — повідомив Михайлевський.

Інша претензія до Ліберових полягає в тому, що вони знімали загиблого внаслідок ворожого обстрілу чоловіка у його квартирі та його вбиту горем матір. Ліберови не зважили на її заперечення зйомки та на прохання присутньої поряд із нею працівниці комунального підприємства Парки Херсона Ольга Чернишова. Обидві жінки потрапили на знімки Ліберових. У коментарі херсонського видання Вгору Чернишова розповіла, що прийшла до жінки, щоб підтримати її та допомогти викликати необхідні служби. За її словами мати загиблого просила нікого не пускати та не залишати її саму. Перед Ліберовими до квартири прийшли місцеві журналісти, проти отримавши відмову залишили квартири. Чернишова розповіла, що Ліберови прибули із волонтерами, яких викликали, щоб забрати тіло, у них не було позначок, які б свідчили, що вони представники преси, вони здійснювали фотофіксацію попри заперечення матері.

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Як відреагували Ліберови

У коментарі УП Життя Костянтин Ліберов пояснив, що вони працювали у Херсоні легально із погодженим запитом на роботу в цьому регіоні, зокрема у супроводі патрульної поліції та пресофіцера 34-ї бригади морської піхоти.

«Перший день — в супроводі патрульної поліції (публікацію про них поки відклали з міркувань безпеки, адже ворог наразі активно атакує саме підрозділи поліції в регіоні), далі - в супроводі пресофіцера 34-ї бригади морської піхоти, через чиє запрошення ми власне і опинились в Херсоні. Публікацію та погоджений сумісний пост про роботу з морпіхами вже можна подивитись в нашому профілі», — зазначив він.

Крім того, він зазначив, що у публікації фото та відео з Херсону вони із дружиною дотрималися офіційних правил роботи медіа в умовах воєнного часу тригодинного ембарго на публікацію.

Щодо обвинувачень у квартирі загиблого без згоди матері, то Костянтин Ліберов зауважив, що жодної заборони вони не отримували. І підтвердив, що вони ніколи не знімають, якщо отримують заборону.

«Ми потрапили на місце прильоту в супроводі Андрія Пєтухова, відомого як Боксер, який займається евакуацією тіл загиблих з дозволу місцевої поліції, та стали свідками того, як невідома нам жінка, яка не є родичкою загиблого чи його матері, не є представником поліції чи психологом і чиє перебування на місці прильоту досі лишається для нас незрозумілим, в грубій формі перешкоджає роботі Андрія та його команди. Саме ця жінка пізніше написала пост в фейсбуці, де вже апелювала саме до заборони знімати, і спочатку взагалі нас не згадувала, а говорила про місцеві медіа та якусь групу, яка приїхала знімати кіно», — пояснив він.

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Андрій Пєтухов, відомий як Боксер, херсонський волонтер, який займається евакуацією тіл загиблих і поранених на Херсонщині і ділиться побаченим у соцмережах. У його публікаціях часто можна побачити фото та відео загиблих людей.

У своїх соцмережах він виступив на підтримку Ліберових, подякувавши їм за висвітлення ситуації в місті, і зазначивши, зо завдяки їхній роботі весь світ побачить як виглядає життя у Херсоні.

«Відповідаю один раз всім коментаторам, які знають „як краще“ і „як треба“. Дякую Костянтину та Владі Ліберовим за висвітлення ситуації в місті, після чого по всьому світу люди побачити, як виглядає життя в моєму рідному Херсоні і що тут робить росія».

Це не перший скандал, в який потрапили Ліберови

У квітні 2025 року у Мережі спалахнув скандал після публікації Ліберовими фотографій з місця прильоту у Києві - вони крупним планом показали людей, які постраждали в наслідок атаки РФ. Пізніше вони вибачились і видалили один зі знімків. У березні 2023 року дівчина Дмитра Коцюбайла парамедикиня Аліна Михайлова звинуватила фотографів Ліберових у цинізмі через публікацію у соцмережах її фото на похороні Коцюбайла.

Крім Ліберових у подібні скандали потрапляли і інші фотографи, які документують наслідки війни Росії проти України. І серед них фотограф Євген Малолєтка. Через фото мертвих і поранених людей крупним планом з місця прильоту у Києві, його обвинувачували у неповазі до постраждалих. За світлини з цієї фотосесії він у квітні 2026 року отримав регіональну премію World Press Photo.