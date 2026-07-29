У Тайвані українець потрапив у скандал через дописи на адресу місцевої політикині

Українця Романа Коваля можуть депортувати з Тайваню через публікації про депутата (Фото: Facebook Roman Koval)

У Тайвані українець Роман Коваль, який вчився у місцевому університеті, потрапив у скандал через низку сексистських дописів на адресу місцевої депутатки Тайбея Мао Боя.

Про це виданню ZMINА розповів тайвансько-український журналіст Олександр Шин.

Повідомляється, що Роман вчився на кафедрі політології Університету Тунхай. У липні 2026 року чоловік опублікував на своїй сторінці в Threads низку образливих дописів на адресу депутатки міської ради Тайбея від Соціал-демократичної партії Мяо Боя. Зокрема Роман коментував гендерну самоідентифікацію політикині та її зовнішній вигляд.

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У публікаціях українець писав, що депутатка «в безпеці від прихованого знімання, бо не носить спідниць» та заявляв, що одружився б з нею, якби вона «перестала прикидатися чоловіком».

Тайванські ЗМІ повідомляли, що Мяо Боя — одна з перший тайванських політикинь, яка зробила камінгаут як лесбійка. У житті жінка обирає коротку стрижку та штани з брюками, дотримуючись гендерно нейтрального стилю.

Зазначається, що депутатка з перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну. Олександр Шин розповів, що дописи Романа Коваля викликали обурення як у громадськості, так і у Мяо Боя та Соціал-демократичної партії. Зокрема у відповіді на образи депутатка зазначила, що Тайвань надала Роману безпечне місце, де він мав можливість насолоджуватися свободою країни, тож чоловік у свою чергу має поважати тайванців.

«Тайваньці поважають вашу ідентичність, ви також повинні поважати ідентичність інших. Свобода Тайваню не для того, щоб ти показував свої низькі стандарти та ображав інших. Ти повинен подумати про повернення до своєї країни та практикування поваги до прав і свобод усіх. Я буду вивчати законний шлях, щоб повернути тебе додому, щоб запобігти тому, щоб ти ображав моїх співвітчизників», — написала політикиня.

У Соціал-демократичній партії підтримали Мяо Боя, зазначивши, що вивчають юридичні механізми щодо скасування дозволу на перебування та можливої депортації Коваля.

Відповідь Романа та інші прецеденти

У відповідь на допис депутатки Роман написав, що «поважає тайванців більше, ніж вона» і демонструє це тим, що «говорить їм правду».

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«Навіть якщо я іноземець, насправді я захищаю тайванців — як дітей, так і дорослих — від впливу ідеології, яку поширюють такі люди, як ви. Щодо того, куди мені повертатися і що робити, я нізащо не буду радитися з тобою. Я нікого не образив. Просто такі люди, як ви, яких правда збиває з пантелику, відчувають себе ображеними, щойно чують правду. Повторю ще раз: називати біле білим, а жінку — жінкою, це зовсім не образа. Чим я вас образив? Я навіть хвалив вас за красу та вашу посмішку», — написав Коваль.

Окрім цього українець дорікнув політикині тим, що нібито через «радикальні феміністичні ідеї» Тайвань посідає останнє місце у світі за рівнем народжуваності.

Також Роман написав, що свобода слова в країні не розповсюдилася на його критику ЛГБТІК+ людей, одностатевих шлюбів, та назвав свої висловлювання жартом.

Фото: Facebook Roman Koval

Журналіст Олександр Шин розповів, що раніше Роман Коваль публікував фотографії жінок із сексистськими коментарями, зривав постери про ЛГБТІК+, гендерні студії та сексуальну освіту.

Університет, який у липні 2026 року закінчив українець, підтвердив, що під час навчання щодо Коваля порушувалися провадження через скарги на сексуальні домагання та приховане знімання жінок. Через це адміністрація закладу залучала його до обов’язкових курсів з гендерної рівності та виховних співбесід.

Фото: Facebook Roman Koval

Цінності Тайваню

В Індексі соціальних інститутів і гендерної рівності Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) Тайвань посідає шосте місце серед 179 країн світу та перше місце в Азії. За оцінкою Freedom House країна має один з найвищих показників свободи.

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Тайвань — перша країна Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби. Це відбулося у 2019 році. Наразі підтримка таких партнерств перевищує 50% і зростає. Гендерна рівність, права людини та недискримінації - невіддільна частина державної політики.

«У плані доступу наразі легалізували майже все — окрім допоміжних репродуктивних технологій для лесбійських пар і самотніх жінок. Законопроєкт про це підготували ще в грудні, але він досі перебуває на опрацюванні. Активісти називають це чи не останнім ключовим етапом», — зазначив журналіст Олександр Шин.