Люди з ампутацієї в Україні можуть придбати один кросівок Adidas

Люди з ампутаціями можуть купити один кросівок Adidas (Фото: Adidas)

Відтепер у магазинах adidas в Україні можна купити не пару взуття, а лише один кросівок. Раніше бренд запустив ініціативу під назвою Single Shoe для людей з 22 країн Європи .

Сервіс Single Shoe створили для людей з відмінностями нижніх кінцівок, які не потребують двох кросівок. У такому випадку один кросівок коштує 50% від ціни пари. Сервіс уже працює в 23 країнах Європи. В Україні він доступний в офіційних магазинах adidas, включно з дисконт-центрами, і поширюється на все взуття, що є в наявності.

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Фото: Надано представниками бренду Adidas

Під час створення сервісу adidas тісно співпрацював зі спільнотою, зокрема з ParalympicsGB та Harder Than You Think, щоб сервіс відображав реальний досвід людей, зокрема тих, хто має ампутації.

За словами представників бренду, це частина ширшого підходу adidas — робити спорт і все, що з ним пов’язано, доступнішими для різних людей. Зокрема, раніше бренд:

створив адаптивну баскетбольну форму для спортсменів на кріслах колісних і тих, хто грає сидячи;

запровадив інклюзивний дизайн у більшості форм для спортсменів на Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі 2024;

розпочав підготовку до запуску адаптивних бігових кросівок, розроблених разом із людьми з синдромом Дауна.

Фото: Надано представниками бренду Adidas

Фото: Надано представниками бренду Adidas

До переліку країн, де доступний сервіс Single Shoe, входять: Україна, Австрія, Бельгія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Німеччина, Данія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, Угорщина, Ірландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.