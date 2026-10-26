1300 постраждалих. У Нью-Йорку католицька церква сплатить $800 млн жертвам сексуального насильства

У Нью-Йорку католицька архієпархія завершує укладення угоди на суму щонайменше 800 мільйонів доларів з понад 1300 людьми, які заявили, що зазнали сексуального насильства з боку духовенства та мирян.

Про це повідомляє The Guardian з покликанням на одного з адвокатів позивачів.

Ця угода дозволила б завершити тривалий судовий спір, а також, за наявною інформацією, знизила б ризик банкрутства єпархії.

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За словами адвоката Пола Монеса, який представляє інтереси деяких позивачів, сторони ще не уклали остаточної угоди — залишилося узгодити лише кілька деталей.

«Це дає людям можливість поставити крапку — а багатьом із них уже за 60, 70 і навіть за 80 років. Це важливо для того, щоб зачинити емоційні двері — або принаймні спробувати це зробити, адже повністю зачинити їх не вдасться ніколи. Проте це принаймні забезпечує певну справедливість для людей, яким було завдано жахливої ​​шкоди», — зазначив він.

В електронному листі до священників, з яким ознайомилося видання New York Times, архієпископ Нью-Йорка Рональд А. Гікс зазначив: «Ми на порозі того, щоб — дай Боже — принести певне зцілення та примирення всім постраждалим».

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За словами адвоката, постраждалі в Нью-Йорку тепер мають вибір: або укласти угоду з архієпархією, отримавши по 250 тис. доларів кожен, або заповнити форму з описом подій і взяти участь у процедурі розподілу коштів, за результатами якої буде визначено суму виплати для кожного з них.

Хоча ця мирова угода дозволить врегулювати претензії в Нью-Йорку, Католицька церква стикається з судовими позовами щодо ймовірних випадків сексуального насильства й в інших штатах.

Як повідомляє WTTW News, цього місяця адвокати з Чикаго подали шість позовів проти місцевої архієпархії. У них стверджується, що церковна установа знала про те, що її священники організували в одній із парафій мережу сексуального насильства, проте не вжила заходів, щоб це припинити. За інформацією WBAL, в Балтиморі архієпархія наразі бере участь у процедурі медіації з постраждалими від сексуального насильства.

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Пол Монес додав, що представляє інтереси осіб, які, ймовірно, постраждали від сексуального насильства, у судових позовах проти архієпархій у різних куточках країни, зокрема в Баффало, Сан-Дієго та Сан-Франциско.

Що відомо про сексуальне насильство у католицькій церкві в Нью-Йорку

Як повідомляє газета New York Times, у 2006 році Апеляційний суд штату Нью-Йорк відмовився скасувати строк позовної давності щодо звинувачень у тому, що католицькі священники вчиняли сексуальне насильство у 1960-х, 1970-х і 1980-х роках.

Згодом, у 2019 році, штат ухвалив Закон про дітей, які постраждали від насильства (Child Victims Act). Він дозволив особам, які пережили сексуальне насильство, подавати цивільні позови проти кривдників до досягнення позивачем 55-річного віку. Після цього тисячі людей подали позови, зокрема проти архієпархії, організації Boy Scouts та Джеффрі Епштейна.

У 2025 році архієпархія Нью-Йорка розпочала збір 300 мільйонів доларів для виплат 1300 особам, які постраждали від насильства з боку духовенства. Римсько-католицька єпархія Нью-Йорка продавала активи та скорочувала витрати, щоб врегулювати претензії. Водночас в Новому Орлеані архієпархія оголосила про банкрутство на тлі схожих скандалів.