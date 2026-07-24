У Чернігові військовим на блокпосту намагалися передати вибухівку, замасковану під бургер із McDonald’s

У Чернігові затримали особу, яка, за попередньою інформацією, намагалася передати військовим на одному з блокпостів вибухівку, перед цим замаскувавши її.

Про це повідомили в Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Зазначається, що СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою затримали особу, яка намагалася передати військовослужбовцям пакунок з McDonald’s. Насправді під бургер у пакеті була замаскована вибухівка.

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«Наразі слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури проводять необхідні процесуальні заходи. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру. Деталі буде повідомлено згодом», — зазначили в Управлінні Служби безпеки України в Чернігівській області.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

21 липня Служба безпеки України заявила, що її контррозвідка зірвала подвійний теракт російських спецслужб у дворі житлового комплексу в центрі Івано-Франківська. За даними контррозвідки, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб.

Також 22 липня стало відомо, що Служба безпеки України затримала чоловіка, який, попередньо, є агентом РФ. Його підозрюють в підготовці теракту в центрі Миколаєва. За даними слідства, чоловік планував підкласти вибухівку в автомобіль військовослужбовця.