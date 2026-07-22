У Миколаєві СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють в підготовці теракту

У Миколаєві Служба безпеки України затримала чоловіка, який, попередньо, є агентом РФ. Його підозрюють в підготовці теракту в центрі міста.

Про це повідомили представники СБУ.

«Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту у Миколаєві. За результатами дій на випередження затримано агента РФ, який готував убивство військового Сил оборони за допомогою саморобної бомби. Співробітники СБУ затримали зловмисника, коли він закладав вибухівку під авто українського воїна», — розповіли в дописі представники Служби безпеки.

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Зазначається, що завдання окупантів виконував завербований ворогом мобілізований чоловік з Баштанського району. За даними розслідування, підозрюваний у самовільно залишив військову частину і почав шукати заробіток у Telegram. Тоді його і завербували, зазначили в СБУ.

Слідство встановило, що чоловік намагався непомітно встановили саморобний вибуховий пристрій під авто українського захисника, а також виконав ще одне завдання від ворога — зареєстрував супутниковий термінал Starlink і передав відповідні реквізити окупантам.

«Згодом він намагався залучити до підпільної реєстрації Starlink свою дружину та десятьох наркозалежних, які погодилися надати свої паспортні дані в обмін на обіцянку грошей. У разі отримання доступу до супутникових терміналів, ворог планував задіяти їх для коригування ракетно-бомбових, артилерійських та дронових атак на південному фронті», — зазначили представники СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він координував свої дії з окупантами. Незаконно зареєстрований ним Starlink заблоковано. Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.