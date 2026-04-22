В Ужгороді та інших містах Закарпаття почав відходити цвіт дерев і утворився так званий «рожевий дощ».

Кадри весняного видовища публікують в соцмережах місцеві мешканці, повідомляє BBC Україна.

Сакури почали відцвітати, зазначає видання, і вкривають своїми пелюстками вулиці міста. Туристи з усієї країни зʼїжджаються до Закарпаття, щоб побачити не лише цвітіння сакур, але й те, як дерева відцвітають.

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«Не романтизуй життя. Також життя», — йдеться в публікації місцевої мешканки Ужгорода Сандри Якаб. Жінка зняла той самий «рожевий дощ» на відео та опублікувала у своїх соцмережах.

Ще одним відео та світлинами поділилась контент-кріейторка Іветта Андрус.

«Наше дофамінове місто», — йдеться в одній з публікацій мешканки Ужгорода. У цьому ж дописі користувачка поділилась кількома локаціями, де можна відчути «вайб міста».

Цвітіння сакур триває приблизно два тижні. Зазвичай цю красу можна побачити у другій половині квітня. Перші фото та відео цвітіння сакур на Закарпатті цьогоріч почали публікувати в мережах у кінці березня. Масове цвітіння почалось на початку квітня, а зараз з’являються перші кадри «рожевого дощу», як його називають місцеві мешканці.