Сакури відцвітають, осипаються дерева. В Ужгороді «рожевий дощ» — мешканці публікують фото та відео
Ужгородка показала своє місто у рожевих сакурах (Фото: __andrus/Instagram)
В Ужгороді та інших містах Закарпаття почав відходити цвіт дерев і утворився так званий «рожевий дощ».
Кадри весняного видовища публікують в соцмережах місцеві мешканці, повідомляє BBC Україна.
Сакури почали відцвітати, зазначає видання, і вкривають своїми пелюстками вулиці міста. Туристи з усієї країни зʼїжджаються до Закарпаття, щоб побачити не лише цвітіння сакур, але й те, як дерева відцвітають.
«Не романтизуй життя. Також життя», — йдеться в публікації місцевої мешканки Ужгорода Сандри Якаб. Жінка зняла той самий «рожевий дощ» на відео та опублікувала у своїх соцмережах.
Ще одним відео та світлинами поділилась контент-кріейторка Іветта Андрус.
«Наше дофамінове місто», — йдеться в одній з публікацій мешканки Ужгорода. У цьому ж дописі користувачка поділилась кількома локаціями, де можна відчути «вайб міста».
Цвітіння сакур триває приблизно два тижні. Зазвичай цю красу можна побачити у другій половині квітня. Перші фото та відео цвітіння сакур на Закарпатті цьогоріч почали публікувати в мережах у кінці березня. Масове цвітіння почалось на початку квітня, а зараз з’являються перші кадри «рожевого дощу», як його називають місцеві мешканці.