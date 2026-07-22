«Забрали гроші, призначені на авто для ЗСУ»: трьох чоловіків підозрюють у нападі на волонтера в Дніпрі

У Дніпрі трьом чоловікам повідомили про підозру в розбої. За даними слідства, вони напали на місцевого волонтера та викрали у нього гроші, які, зокрема, призначалися для придбання автомобіля для ЗСУ.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними правоохоронців, група з трьох чоловіків дізналася про те, що волонтер отримав три тисячі доларів для придбання транспорту захисникам. Слідство з’ясувало, що підозрювані ймовірно приїхали до помешкання потерпілого, витягнули його з квартири та побили.

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Після цього, за словами правоохоронців, чоловіки проникли до житла й забрали 11 тис. доларів США, серед яких були кошти на автомобіль для військових, а також ювелірні вироби орієнтовною вартістю 100 тис. грн.

«Серед підозрюваних — неодноразово судимий житель Павлограда. Після нападу двоє чоловіків висунули волонтеру вимогу сплатити їм 10 тис. доларів США нібито в рахунок боргу, якого насправді не існувало. Упродовж квітня — липня 2026 року вони телефонували потерпілому, погрожували насильством і заявляли, що у разі відмови платити завдадуть йому тілесних ушкоджень», — зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Фото: Прокуратура України

Фото: Прокуратура України

Під час передачі грошей одного з підозрюваних затримали. Також правоохоронці провели обшуки за місцями проживання чоловіків та вилучили речові докази.

Трьом чоловікам повідомили про підозру у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із проникненням у житло та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Двом із них додатково повідомлено про підозру у вимаганні майна у великих розмірах, поєднаному з погрозами насильством та вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану — ч. 4 ст. 189 КК України.