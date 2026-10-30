В Укрзалізниці розповіли про пʼятьох залізничників, які загинули внаслідок російського удару по Дніпру 29 жовтня

Компанія Укрзалізниця розповіла про загиблих внаслідок російського удару по Дніпру 29 жовтня пʼятьох працівників. Того дня дрон влучив по платформі біля потягу та електрички. Загалом 14 загиблих.

Серед загиблих — 48-річний Руслан Діль. На залізниці почав працювати у серпні 1996 року після закінчення Дніпропетровського професійно-технічного училища № 58. Пройшов професійний шлях від помічника машиніста електровоза до машиніста електровоза.

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«Особливо важливим і непростим став період його роботи у Запорізькому регіоні від початку повномасштабного вторгнення. У цей надзвичайно складний для країни час Руслан Миколайович був безпосередньо залучений до перевезення евакуаційних поїздів, якими вивозили людей із небезпечних територій, а також здійснювали евакуацію техніки», — йдеться в повідомленні.

29 жовтня Руслан Діль перебував у черговій відпустці та повертався додому. Він їхав поїздом зі Жмеринки до Дніпра, де мав пересісти на міжрегіональний електропоїзд у напрямку Запоріжжя.

«Він просто повертався додому. До рідних, до звичного життя, до людей, які чекали на нього, не підозрюючи, що ця дорога стане останньою», — кажуть в компанії.

У чоловіка залишилися 26-річний син Ростислав, 21-річна донька Поліна, мати та сестра.

Руслан Діль / Фото: Укрзалізниця

У той самий день загинула 32-річна Яна Шпакова — адміністраторка дільниці дитячого простору вокзалу Дніпро-Головний. Вона працювала в Укрзалізниці 13 років: спочатку продавала квитки, а пізніше перейшла на посаду адміністраторки.

«Коли виникла небезпека з неба і необхідно було допомогти пасажирам, які прибули до Дніпра, якнайшвидше залишити небезпечну зону та дістатися укриття, Яна долучилася до інших працівників вокзалу. Вона не залишилася осторонь, а разом із колегами допомагала людям під час евакуації. Цього дня російський удар обірвав її життя», — розповідають в Укрзалізниці.

В жінки залишилися донька Мирослава, батьки та сестра, яка також працює на вокзалі у Дніпрі.

Яна Шпакова / Фото: Укрзалізниця

60-річна Катерина Борисова 24 роки вона пропрацювала на залізниці провідницею пасажирського вагона у поїздах місцевого сполучення. 29 жовтня вона прямувала до укриття. Внаслідок удару жінка отримала травми, несумісні з життям.

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«У депо її знали як людину надзвичайної дисципліни та внутрішньої сили. За майже чверть століття сумлінної праці Катерина Степанівна здобула величезну повагу колективу та керівництва», — зазначають у компанії.

У Катерини залишилися двоє синів —Анатолій та Віталій — та онука Єлизавета.

Катерина Борисова / Фото: Укрзалізниця

60-річна Вікторія Носікова пропрацювала на залізниці понад 20 років. Вона отримала травми, несумісні з життям, коли йшла в укриття.

«Вона завжди якісно та з щирим серцем виконувала свої обов’язки, даруючи пасажирам тепло й увагу, а для колективу депо була надійною порадницею й доброю колегою. У цивільному житті вона була берегинею родини — люблячою дружиною, турботливою матір'ю та бабусею, чиє серце завжди билося заради найрідніших людей», — йдеться в повідомленні.

У Вікторії залишився чоловік Олександр, син Олександр та онук Клім.

Вікторія Носікова / Фото: Укрзалізниця

Ще одним загиблим працівником Укрзалізниці є 38-річний фахівець 1 категорії Євгеній Кривко. Пропрацював на вокзалі чотири місяці. Він був «янголом» — працівником, який зустрічає пасажирів, допомагає зорієнтуватися, підтримує тих, хто потребує особливої уваги, супроводжує людей і допомагає їм у складних обставинах.

Під час евакуації 29 жовтня Євгеній допомагав пасажирам.

«У момент небезпеки, коли люди потребували підтримки та допомоги, він залишався поруч із ними й виконував свою роботу. Його служіння людям набуло особливого, трагічного значення: людина, покликана допомагати іншим, сама стала жертвою ворожого удару», — зазначили у повідомленні.

У чоловіка залишилася дружина та двоє синів: 9-річний Ілля та 3-річний Данило.

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Євгеній Кривко / Фото: Укрзалізниця

29 жовтня російський безпілотник влучив у платформу залізничного вокзалу в Дніпрі, де перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя. Загалом унаслідок атаки загинули 14 людей, ще 14 — дістали поранення.

30 жовтня на Дніпропетровщині оголошено День жалоби.