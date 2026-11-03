Поліцейські та працівники ДСНС і місцевого ЦНАПу: що відомо про загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі

Серед загиблих внаслідок російського удару авіабомбами по Комишувасі Запорізької області — четверо поліцейських, двоє працівників ДСНС та працівниця ЦНАПу. Наразі відомо про 31 загиблого, ще понад 40 людей зникли безвісти.

Як розповіли у поліції, серед загиблих — четверо правоохоронців. Це майори поліції Михайло Буженко та Микола Баланда, а також капітани Михайло Романов та Дмитро Бєсєдін.

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Михайло Буженко служив старшим дільничним офіцером поліції сектору превенції відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції. Присвятив службі 21 рік.

Микола Баланда — старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2. Його службовий стаж — 23 роки.

Фото: Національна поліція

Михайло Романов і Дмитро Бєсєдін були офіцерами. Обидва служили в правоохороних органах понад 10 років.

«Троє з них були змушені залишити домівки через окупацію частини області, однак продовжили службу і залишались поряд із населенням інших прифронтових громад. Сьогодні родини загиблих, друзі та колеги переживають важку втрату. За кожним із цих імен — люди, чиє життя підступно обірвали росіяни», — зазначили в поліції.

Фото: Національна поліція

Серед загиблих і Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Обом працівникам ДСНС було 44 роки. У них залишилися дружини та діти: 18-річний і 19-річний сини, 12-річна та 8-річна доньки

«Денис майже 12 років присвятив службі цивільного захисту. Олексій прийшов до лав рятувальників у 2013 році й понад 13 років ніс службу в пожежно-рятувальних підрозділах Запоріжжя. Вони щодня виїжджали на допомогу людям, працювали в небезпечних умовах і ризикували власним життям, щоб рятувати інших. Обидва були відзначені державними нагородами. Денис мав відзнаку Президента України За оборону України. Службу Олексія відзначено цією ж відзнакою та медаллю Захиснику Вітчизни», — зазначають в ДСНС.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Суспільне Запоріжжя пише, що внаслідок удару також загинула працівниця ЦНАПу Ольга Тверденко, яка щопонеділка їздила до Комишувахи, сортувала й надавала гуманітарну допомогу (хліб і продуктові набори) людям, які залишалися в селищі.

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Ще однією загиблою є керівниця гуманітарного штабу — Тетяна Іванівна.

Також серед жертв удару — Наталія Карапетян, дружина голови Комишуваської громади Юрія Карапетяна та мати трьох дітей.

На місці атаки продовжується пошуково-рятувальна операція. За даними ОВА, росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500, а потім застосували ФАБ-3000.

ФАБ-3000 — це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів.

Фото: REUTERS/Stringer

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів подробиці про російський удар по Комишувасі. Він наголосив, що більшість жертв — цивільні, які прийшли по гуманітарну допомогу, і люди, які їм допомагали після першого удару.

У Нацполіції розповіли, що одна з російських керованих авіабомб влучила в гуманітарний хаб, який служив укриттям для місцевих мешканців. Під завалами опинились цивільні, поліцейські та рятувальники, які працювали в Комишувасі.