Внаслідок обстрілу Одеси 21 липня пошкодило будинок Маргуліса, якому понад 100 років

Унаслідок російської атаки по Одесі 21 липня було пошкоджено прибутковий будинок Маргуліса, який звели у 1912 році на вулиці Маразліївській.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

Будинок, у якому внаслідок ворожої атаки вибило вікна і пошкодило фасад, був зведений для Ігнатія Антоновича Маргуліса — відомого інженера-техніка, директора-розпорядника Одеської телефонної станції, орендаря міської електростанції.

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Зазначається, що шестиповерхову будівлю зводив інженер Фелікс Паппе, який під час будівництва дотримувався стилістики югендстилю — притаманного для Німеччини і Австрії аналогу стилю модерн. При цьому під час створення плану будівлі інженер інтегрував притаманні неокласицизму гармонію, симетрію та чіткі лінії.

Фото: Суспільне Одеса

У часи, коли прибутковий будинок Маргуліса зводили, він суттєво відрізнявся від інших багатоквартирних будинків Одеси, зокрема своїми масштабами і інноваційним підходом до будівництва.

Протягом багатьох десятиліть цей будинок залишався найвищим в Одесі, маючи повноцінні шість поверхів. На фасаді будівлі розміщена меморіальна табличка, присвячена українському художнику Григорію Крижевському, який свого часу тут мешкав.

Фото: Суспільне Одеса

Нагадаємо, 21 липня Росія здійснила ракетно-дроновий удар по Одесі, унаслідок чого постраждали 17-річний хлопець і 23-річна дівчина. Унаслідок атаки РФ пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: фасад і скління житлового будинку та прилеглих будівель. Також пошкоджено припарковані поруч легкові автомобілі.