Нещодавно опубліковане дослідження Grand View Research показало, що ринок товарів для сексуального велнесу входить до числа найдинамічніших сегментів глобальної споживчої економіки із прогнозованим щорічним зростанням до 2030 року на рівні до 12%.

Світлана Павелецька Співвласниця Adult-бутика N’JOY

При цьому ключова причина такого росту — не стільки технології і не розширення каналів продажу. Дослідники прямо вказують на інше: зниження стигми навколо сексуальності та зростання сприйняття інтимного благополуччя як частини загального способу життя, тобто ми спостерігаємо зміну цілої соціальної норми.

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Глобально ринок уже досяг обсягу близько $40−46 млрд і продовжує зростати темпами 8−13% на рік. За різними прогнозами, до 2030 року він перевищить $60 млрд. Для категорії, яка ще недавно залишалась нішевою, це суттєва трансформація.

Важливо, що це зростання має не економічну, а культурну природу. Те, що раніше було табуйованим, поступово стає частиною повсякденного життя. І зміни відбуваються не лише на рівні споживача, а й на рівні інституцій. Навіть такі традиційно консервативні структури, як Католицька церква, сьогодні значно обережніше і складніше говорять про теми сексуальності, визнаючи індивідуальний вимір і контекст.

Це не радикальна зміна позиції, але достатня, щоб знизити рівень суспільного напруження навколо теми та сформувати новий попит. Його основою стають жінки 25−45 років — фінансово незалежні, з вищим рівнем освіти і фокусом на якості життя. Для них це вже не про «категорію товару», а про частину ширшого підходу до себе: поряд із психотерапією, спортом, доглядом за тілом.

Це змінює і сам ринок. Найвідоміші бренди індустрії давно працюють у логіці lifestyle і premium-сегмента, а не традиційних товарів для дорослих. Вони продають не продукт як такий, а досвід і якість.

Паралельно змінюються канали. Онлайн стає ключовим не тільки через зручність, а через фактор приватності - і це один із найшвидше зростаючих сегментів продажів. З’являються нові формати: підписки, освітні продукти, партнерства з готелями. Категорія виходить із закритого простору і інтегрується в звичайне споживання. Технології цей процес лише підсилюють. Пристрої з управлінням через застосунки, персоналізація, data-driven підхід — усе це робить категорію ближчою до загального tech-ринку. Але важливо, що попит сформувався раніше, ніж технологічні рішення.

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Окремим фактором є зміна поведінки після криз. Пандемія і війна змістили фокус споживачів у бік якості життя «зараз», а не відкладеного споживання. Наприклад, у Великій Британії частка людей, які купують секс-товари, зросла на 64% у період з 2017 по 2024 рік. Це показує не короткостроковий ефект, а зміну звички.

У цьому сенсі ринок сексуального благополуччя проходить той самий шлях, який раніше пройшли психотерапія або фітнес: від стигми до масового споживання.

В Україні цей процес також почався, але ми поки що на іншій стадії. Ринок зростає, з’являються нові формати, змінюється візуальна мова і тон комунікації. Але рівень відкритості все ще значно нижчий, ніж у Європі чи США. Стигма не зникла — вона просто стала менш помітною.

І саме тому для України ключове завдання — не лише продавати продукт, а формувати контекст. Говорити про це спокійно, без провокації заради провокації, але і без сорому. Пояснювати, що мова не про «заборонене», а про якість життя, здоров’я і контакт із собою. зміни вже неминучі. Нове покоління обирає вже не пепсі, воно обирає інший принцип життя. Менше зовнішніх правил — більше внутрішнього вибору, а глобальний ринок товарів для дорослих готовий цей вибір розширити.