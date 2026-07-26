Внаслідок ракетного удару РФ по Київщині загинула юристка Катерина Шалупня

Трагічну новину повідомила народна депутатка Марія Мезенцева. Колеги з Української асоціації районних та обласних рад також вшанували пам’ять Катерини Шалупні.

«Катерина Шалупня була частиною команди УАРОР, начальницею юридичного відділу Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад та членкинею широкої регіональної команди Харківщини. Дуже ефективна, відповідальна та щиро патріотична молода леді, яку я особисто знала по роботі в Харкові в команді Зе Жінки та в напрямку міжнародної політики. Це непоправна втрата — і для родини, і для всієї нашої команди, і для справи, якій Катерина присвячувала себе щодня. У пам’ять про Катерину та усіх загиблих й поранених, заради справедливості ми разом із колегами направляємо депутатське звернення щодо встановлення особистостей усіх винних осіб та запобіганню таких трагедій у майбутньому. Винні мають понести відповідальність», — написала Мезенцева.

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Внаслідок ракетного удару РФ по полігону на Київщині загинула юристка Катерина Шалупня / Фото: facebook.com/maria.mezentseva

Церемонія прощання з Катериною відбудеться у понеділок, 27 липня, об 11:00 у Володимирському кафедральному соборі у Києві. Поховають юристку у Чернігові.

Нагадаємо, вранці 24 липня російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400. Унаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько 100 постраждали.