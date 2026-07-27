Внаслідок ракетного удару РФ по Київщині 24 липня загинув 18-річний студент

24 липня Росія ракетами атакувала територію Київської області , де проходила виставка оборонної продукції. Внаслідок цього загинув 18-річний студент Дмитро Скобель.

Про це повідомили в Київському фаховому коледжі електронних приладів, де на четвертому курсі вчився юнак.

«Нелюди забрали юність, мрії та життя, яке тільки починало розквітати. Це непоправне горе для нашої спільноти, з яким тепер доведеться вчитися жити далі», — зазначили представники коледжу.

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Фото: Facebook Київський фаховий коледж електронних приладів

Зазначається, що 27 липня рідні та друзі проведуть в останню путь 18-річного Дмитра. Церемонія прощання розпочнеться в 13:00, у церкві біля входу до Берковецького кладовища (вул. Стеценко, 14).

Удар Росії по виставці зброї на Київщині — що відомо

Нагадаємо, 24 липня Росія атакувала Київську область трьома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400. Унаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько 100 постраждали. 27 липня стало відомо про смерть ще однієї людини, за життя якої медики боролися протягом декількох днів.

Відомо, що серед загиблих — начальниця юридичного відділу Секретаріату УАРОР Катерина Шалупня та керівниця Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони Валентина Савіцька.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що виставка оборонної продукції, де серед відвідувачів перебували представники оборонної промисловості, проводилася на території спортивного комплексу, а не на полігоні. У Генштабі ЗСУ заявили, що об'єкт не перебував у сфері відповідальності Сил оборони.