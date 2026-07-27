Внаслідок ракетного удару РФ по Київщині 24 липня загинув 18-річний студент

27 липня, 12:32
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18-річний Дмитро Скобель загинув внаслідок атаки РФ 24 липня (Фото: Facebook Київський фаховий коледж електронних приладів)

18-річний Дмитро Скобель загинув внаслідок атаки РФ 24 липня (Фото: Facebook Київський фаховий коледж електронних приладів)

24 липня Росія ракетами атакувала територію Київської області, де проходила виставка оборонної продукції. Внаслідок цього загинув 18-річний студент Дмитро Скобель.

Про це повідомили в Київському фаховому коледжі електронних приладів, де на четвертому курсі вчився юнак.

«Нелюди забрали юність, мрії та життя, яке тільки починало розквітати. Це непоправне горе для нашої спільноти, з яким тепер доведеться вчитися жити далі», — зазначили представники коледжу.

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Facebook Київський фаховий коледж електронних приладів
Фото: Facebook Київський фаховий коледж електронних приладів

Зазначається, що 27 липня рідні та друзі проведуть в останню путь 18-річного Дмитра. Церемонія прощання розпочнеться в 13:00, у церкві біля входу до Берковецького кладовища (вул. Стеценко, 14).

Удар Росії по виставці зброї на Київщині — що відомо

Нагадаємо, 24 липня Росія атакувала Київську область трьома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400. Унаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько 100 постраждали. 27 липня стало відомо про смерть ще однієї людини, за життя якої медики боролися протягом декількох днів.

Відомо, що серед загиблих — начальниця юридичного відділу Секретаріату УАРОР Катерина Шалупня та керівниця Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони Валентина Савіцька.

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Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що виставка оборонної продукції, де серед відвідувачів перебували представники оборонної промисловості, проводилася на території спортивного комплексу, а не на полігоні. У Генштабі ЗСУ заявили, що об'єкт не перебував у сфері відповідальності Сил оборони.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Виставка Київська область Студент ракетна атака загиблі у війні

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