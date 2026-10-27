«Читали з турботою про нас». Міністерка культури Тетяна Бережна поділилася враженнями про Радіодиктант національної єдності

У вівторок, 27 жовтня, в Україні відбувся 27-й Радіодиктант національної єдності . Серед тих, хто писав диктант, була міністерка культури і віцепрем'єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна.

У коментарі NV Тетяна Бережна зізналась, що багато років поспіль пише Радіодиктант національної єдності і вже двічі на посаді міністерки культури. Посадовиця поважає цю традицію, а цього року їй дуже сподобався текст Артура Дроня і як його читала Артур Пройдаков та Даша Астаф’яєва.

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«Звісно дуже сподобалось. Тому що сам текст був дуже гарний текст Артура Дроня. Дуже гарно читали ведучі, з якою турботою вони ставилися до нас, тих, хто пише. Паузи, акценти, все дуже гарно. Сподобалась атмосфера тут. І звичайно ж дуже щемко дивитися на те, що диктант пишуть по всьому світу, де б хто не був. І наші військові також, і наші студенти в укриттях. Це символ єднання, це величезна культурна подія», — сказала Бережна.

Вона зауважила, що в історію Радіодиктанту були часи, коли влада скептично ставилася до традиції написання Радіодиктантів, але зараз відчувається, як написання диктанту всіх об'єднує.

«Прем'єр пише диктант, моя команда вся в міністерстві культури пише диктант, моя мама вчителька і мама мого чоловіка скидають фотки про те, що вони пишуть диктант. Це фантастично», — поділилася вона.

І зізналася, що дуже поважає традицію написання Радіодиктанта.

«Я вже писала диктанти. Минулого року вже на посаді міністра культури, а в попередні роки на посаді заступниці міністра економіки, а до цього писала як юристка, як студентка, школярка. Це в мене давно. Я поважаю цю традицію», — додала міністерка культури.

Текст Радіодиктанту називався Лист, який не закінчується, а його автором став письменник, поет та ветеран війни Артур Дронь. Зачитали текст в прямому ефірі учитель української мови та літератури Артур Пройдаков та громадська діячка Даша Астаф'єва.

Рекордсменка з написання Радіодиктанту національної єдності львівянка Христина Гоянюк відзначила майстерність читців у диктуванні тексту, а акторка Наталія Сумська вважає, що в тексті були занадто короткі речення.

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Текст Радіодиктанту національної єдності для самоперевірки опублікують 29 жовтня.