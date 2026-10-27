«Такі теплі і гарні слова». Рекордсменка з написання Радіодиктанту Гоянюк оцінила цьогорічний текст від Артура Дроня

Рекордсменка з написання Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк оцінила цьогорічний текст від Артура Дроня. Минулого року вона розкритикувала текст Євгенії Кузнєцової Треба жити!. Її висловлювання стали вірусними у Мережі.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

Цьогоріч Христина Гоянюк писала диктант у реабілітаційному центрі Superhumans у Львові. За словами жінки, цьогорічний текст був середньої складності і вдало продиктований.

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«Я не хочу казати паскудних слів, але я думала, що буде гірше. Але текст був вдало продиктований», — каже вона.

Гоянюк почала готуватися до диктанту ще у вересні. Після повернення додому вона планує ще раз його перевірити. Жінка додає, що їй дуже сподобався текст Артура Дроня.

«Дуже гарний текст. Дякую автору за такі теплі і гарні слова, які він вклав у написання цього радіодиктанту. Дуже багато різних розділових знаків. Є і двокрапки, і знаки оклику, і запитання. Так, середньої важкості», — поділилася Христина Гоянюк.

Минулого року вона розкритикувала текст Євгенії Кузнєцової Треба жити!, а також те, як диктувала Наталія Сумська.

«Знаєте, я навіть боюся висловити хоч щось, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. Недобре прочитаний — і сам текст дурнуватий», — сказала тоді Гоянюк. Ці слова стали вірусними у Мережі.

Цьогоріч текст від Артура Дроня називається Лист, який не закінчується. Його диктували вчитель української мови та літератури школи MriyDiy в Києві, володар звання Найкращий вчитель України 2021 року за версією Global Teacher Prize Ukraine Артуа Пройдаков та громадська діячка, волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу, Даша Астаф'єва.