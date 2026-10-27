Після ночі обстрілів. Бережна, Грубич, Ажнов написали Радіодиктант національної єдності — фоторепортаж з Києва

У вівторок, 27 жовтня, у День української мови та писемності відбувся вже традиційний Радіодиктант національної єдності 2026. У Києві його писали після ночі масованого ракетного обстрілу РФ.

Радіодиктант національної єдності відбувся у 27-ме. Його писали як у столиці, так і по всій Україні, у великих містах і невеличких селищах, на лінії оборони та станції Академік Вернадський, у школах, медзакладах, бомбосховищах, книгарнях і закладах освіти.

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В аудиторії Суспільного зібрали традиційно повну аудиторію охочих написати диктант. Серед дописувачів були міністерка культури та віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна, актор театру та кіно, директор — художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Голова Комітету з національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук, історик, Голова Українського інституту національної пам’яті, майор запасу ЗСУ Олександр Алфьоров, активіст, громадський діяч, ветеран, морський піхотинець, керівник філії Veteran Hub Гліб Стрижко, керівниця ГО Асоціація родин захисників Азовсталі Катерина Прокопенко, телеведучий Костянтин Грубич, актор театру та кіно Віталій Ажнов, співаки Ель Кравчук та Іван Люленов, Юлія Юріна, народна депутатка Кіра Рудик, журналістка і громадська діячка Анжеліка Рудницька, блогерка Софія Безверха, народна артистка України Наталія Сумська і багато інших.

Тетяна Бережна / Фото: Олександра Маршалла/NV

Олександр Алфьоров / Фото: Олександра Маршалла/NV

«Це буде безумовно якісний текст, тому що Артур Дронь — талановитий письменник і справжня людина. Я читав його Гемінґвей нічого не знає (книга Артура Дроня). І прізвище у нього, знаєте, таке воєнне, — дрон, тільки пом’якшений. Тому — м’яка сила. Сьогодні усе буде добре», — поділився Костянтин Грубич з NV перед диктантом.

Костянтин Грубич / Фото: Олександра Маршалла / NV

«Готувався? Ну я в минулому році дивився, слухав, намагався щось написати, але мені здалося, що це дуже складно. Але я не боюся. Я сподіваюся, що після цього мене не виженуть із країни, якщо нароблю помилок. (Сміється.) Мені важливо було доєднатися, бо для мене українська мова — це боротьба за українську культуру», — поділився з NV перед написанням диктанту Іван Люленов.

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Іван Люленов, Ель Кравчук / Фото: Олександра Маршалла / NV

Віталій Ажнов / Фото: Олександра Маршалла / NV

Текст цьогорічного диктанту називався Лист, який не закінчується. Його автором став письменник, поет і ветеран російсько-української війни Артур Дронь (Гемінґвей нічого не знає).

«Я люблю тебе. Так є завжди», — такими словами завершується текст цьогорічного радіодиктанту.

Фото: Олександра Маршалла / NV

Фото: Олександра Маршалла / NV

Після завершення написання читці цьогорічного тексту — громадська діячка і волонтерка Даша Астаф'єва й учитель української мови та літератури Артур Пройдаков — поділилися враженнями від тексту.

«Я хочу сказати всім своїм хейтерам — встав і вийшов», — сказала після диктування тексту Даша Астаф'єва, вибір якої як читця викликав жваві обговорення у Мережі.

Фото: Олександра Маршалла / NV

Фото: Олександра Маршалла / NV

Фото: Олександра Маршалла / NV

Фото: Олександра Маршалла / NV

«Я скажу, що дуже хочеться, щоб цей текст ми перечитали ще раз уважно, не намагаючись встигнути за читцями. Цей текст насправді, мені здається, має дуже багато сенсів. Насправді кожен їх на своєму рівні може сприйняти як особистісно, у більш широких сенсах. Перечитайте цей текст, і мені здається, дуже важливо після цього подзвонити, написати своїм близьким, друзям, де б вони не перебували, тому що багато про що хочеться поговорити. І я після цього точно подзвоню своїй дружині», — сказав Пройдаков у прямому ефірі.

Текст написаного диктанту можна відправити на перевірку організаторам, і у разі написання тексту без помилок або з мінімальною кількістью помилок попасти до рейтингів Радіодиктанту. Це можна зробити онлайн або офлайн до 11:00 29 жовтня.

Щоб відправити роботу онлайн, текст треба сфотографувати або відсканувати й у форматі jpg, png, jpeg, tiff, pdf відправити на електронну адресу rd@suspilne.media. Паперового ж листа треба відправити за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. На штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня.

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Текст Лист, який не закінчується для самоперевірки буде оприлюднений 29 жовтня. Результати написання Радіодиктанту національної єдності будуть відомі не раніше ніж через місяць, після того як його перевірить експертна комісія.