Українці вже написали Радіодиктант національної єдності, текст якого створив ветеран і письменник Артур Дронь, а зачитали – Артур Пройдаков і Даша Астаф’єва. У Мережі, за традицією, активно обговорюють особливості диктанту.

У вівторок, 27 жовтня, Україна відзначає День української писемності та мови. Традиційно у цей день українці взяли участь у Радіодиктанті національної єдності. Відразу ж після диктанту соцмережі вибухнули реакціями на цьогорічний текст, його прочитання та учасників.

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Мережу особливо насмішив момент після диктанту. Волонтерка та громадська діячка Даша Астаф'єва, яка нарвалася на гейт щодо своєї участі у Радіодиктанті ще до його прочитання, кинула ручку та заявила: «Хочу сказати всім своїм гейтерам — встав і вийшов».

Реакція соцмереж на Радіодиктант / Фото: Скриншот із Threads

Реакція соцмереж на Радіодиктант та його начитку / Фото: Скриншот із Threads

Зауважимо, що саме такі слова Даша повторювала у пісні Учителька, яку понад 10 років тому виконала разом з гуртом Курган&Агрегат.

Гнів та критика щодо Даші Астаф'євої у Мережі змінилися на компліменти. Суспільному радять запрошувати її читати Радіодиктант постійно. Користувачі відзначають паузи та чітку дикцію знаменитості. Не обходять увагою і вчителя української мови та літератури Артура Пройдакова, додаючи, що він впорався прекрасно.

Реакція соцмереж на Радіодиктант та його начитку / Фото: Скриншот із Threads

Реакція соцмереж на Радіодиктант та його начитку / Фото: Скриншот із Threads

«Пані Даша та пан Артур дуже добре читали, як вчителька на директорській, з усіма наголосами та натяками, як треба», «Вчителька мая! Вчителька мая! Даша Астаф'єва — легенда! Артур Пройдаков — краш! Артур Дронь — геній!», «Не знаю, чому так хейтили Дашу, я поки писала, згадувала свою вчительку української мови — Наталію Федорівну, яка щоразу диктувала так, наче її головна мета у житті - щоб ми написали його без помилок!» — пишуть українці у соцмережах.

Люди пишуть, що текст Артура Дроня під назвою Лист, який ніколи не закінчується особливо розчулив їх. Його вже розбирають на цитати.

Як українці реагують на радіодиктант 2026 / Фото: Скриншот із Threads

Як українці реагують на радіодиктант 2026 / Фото: Скриншот із Threads

Як українці реагують на радіодиктант 2026 / Фото: Скриншот із Threads

Мережу також розсмішили зіркові учасники Радіодиктанту. Так, люди жартують із кумедної поведінки шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який ніби старанний учень вирівнявся за партою, як тільки на нього навели камеру. Також людей розсмішили співак Ель Кравчук та комік і виконавець Іван Люлєнов за однією партою.

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Клопотенко під час Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads

Зіркові учасники Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads

Зіркові учасники Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads

Щодо слів із тексту, які викликали бурхливі емоції в українців, то це — «різьбяр» та «розслонити». Окреме питання у Мережі, хто та як написав «ЗСУшний».

Слова із Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads

Слова із Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads

Слова із Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads

Не оминули увагою і рекордсменку з написання радіодиктантів Христину Гоянюк. Всім стало цікаво, що вона цього року скаже про текст та читців диктанту.

Реакція Мережі на Радіодиктант / Фото: Скриншот із Threads

Також її жартома запропонували посадити за одну парту разом із Наталією Сумською, яку вона торік жорстко розкритикувала.

Реакція Мережі на Радіодиктант / Фото: Скриншот із Threads

Реакція Мережі на Радіодиктант / Фото: Скриншот із Threads

Реакція Мережі на Радіодиктант / Фото: Скриншот із Threads

Як відомі люди реагують на Радіодиктант 2026

Колишній міністр культури та актор Євген Нищук назвав написання диктанту національної єдності доброю традицією.

«Любити міцно! Оговтуючись після сьогоднішньої важкої ночі, коли рф знову жорстоко обстрілювала Київ балістичними ракетами, які хочуть знищити не лише нас самих, а й нашу культуру, мову, ідентичність, зранку ми, неначе ті фенікси, разом і говоримо про любов», — написав він.

Українська поетка Тетяна Власова зіронізувала, що залюбки готова почитати коментарі тих, хто так переживав, що Даша Астафʼєва зіпсує їм диктант, бо вона ж не вчителька.

Письменниця Катерина Єгорушкіна написала, що лише о третій ночі повернулася в Україну, а зранку сіла писати радіодиктант. За її словами, зробила вона це уперше в житті.

«Текст Артура Дроня щемкий, читали чудово. А наявність гарного тіла в Даші і публікація фото у Playboy абсолютно не заперечують ані глибини особистості, ані її професійності. Гадаю, час відмовлятися від радянського ставлення до оголеності як до чогось, що мусить викликати сором», — наголосила вона.

Журналістка Лєна Чиченіна похвалила Дашу Астаф'єву за вдале прочитання диктанту та пожартувала, що навіть священники уважно слухали її та записували.

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Зауважимо, що актор Віталій Ажнов теж долучився до написання диктанту та назвав текст щемливим, телеведучий Костянтин Грубич зауважив, що завжди не згоден зі своїми помилками, а от у Наталії Сумської до тексту Артура Дроня виникли запитання.