«Усім хейтерам — встав і вийшов». Як у Мережі реагують на Радіодиктант національної єдності у виконанні Артура Пройдакова і Даші Астаф'євої

27 жовтня, 16:20
Google Читайте NV у Google
Радіодиктант національної єдності 2026 (Фото: Скриншот із відеотрансляції)

Радіодиктант національної єдності 2026 (Фото: Скриншот із відеотрансляції)

Українці вже написали Радіодиктант національної єдності, текст якого створив ветеран і письменник Артур Дронь, а зачитали – Артур Пройдаков і Даша Астаф’єва. У Мережі, за традицією, активно обговорюють особливості диктанту.

У вівторок, 27 жовтня, Україна відзначає День української писемності та мови. Традиційно у цей день українці взяли участь у Радіодиктанті національної єдності. Відразу ж після диктанту соцмережі вибухнули реакціями на цьогорічний текст, його прочитання та учасників.

Реклама

Читайте також:
Після ночі обстрілів. Бережна, Грубич, Ажнов написали Радіодиктант національної єдності - фоторепортаж з Києва

Мережу особливо насмішив момент після диктанту. Волонтерка та громадська діячка Даша Астаф'єва, яка нарвалася на гейт щодо своєї участі у Радіодиктанті ще до його прочитання, кинула ручку та заявила: «Хочу сказати всім своїм гейтерам — встав і вийшов».

https://www.threads.com/@zjomaes/post/De_qsGcDdyT?xmt=AQG0FZ9tc51gycbF9ptunQoSZ8p0pQz5aDgaCqS0LDo8wk--oeUycxfHX6shRkhmcLtpib8&slof=1
Реакція соцмереж на Радіодиктант (Фото: Скриншот із Threads)
Реакція соцмереж на Радіодиктант / Фото: Скриншот із Threads
Реакція соцмереж на Радіодиктант та його начитку (Фото: Скриншот із Threads)
Реакція соцмереж на Радіодиктант та його начитку / Фото: Скриншот із Threads

Зауважимо, що саме такі слова Даша повторювала у пісні Учителька, яку понад 10 років тому виконала разом з гуртом Курган&Агрегат.

Гнів та критика щодо Даші Астаф'євої у Мережі змінилися на компліменти. Суспільному радять запрошувати її читати Радіодиктант постійно. Користувачі відзначають паузи та чітку дикцію знаменитості. Не обходять увагою і вчителя української мови та літератури Артура Пройдакова, додаючи, що він впорався прекрасно.

Реакція соцмереж на Радіодиктант та його начитку (Фото: Скриншот із Threads)
Реакція соцмереж на Радіодиктант та його начитку / Фото: Скриншот із Threads
Реакція соцмереж на Радіодиктант та його начитку (Фото: Скриншот із Threads)
Реакція соцмереж на Радіодиктант та його начитку / Фото: Скриншот із Threads

«Пані Даша та пан Артур дуже добре читали, як вчителька на директорській, з усіма наголосами та натяками, як треба», «Вчителька мая! Вчителька мая! Даша Астаф'єва — легенда! Артур Пройдаков — краш! Артур Дронь — геній!», «Не знаю, чому так хейтили Дашу, я поки писала, згадувала свою вчительку української мови — Наталію Федорівну, яка щоразу диктувала так, наче її головна мета у житті - щоб ми написали його без помилок!» — пишуть українці у соцмережах.

Люди пишуть, що текст Артура Дроня під назвою Лист, який ніколи не закінчується особливо розчулив їх. Його вже розбирають на цитати.

Як українці реагують на радіодиктант 2026 (Фото: Скриншот із Threads)
Як українці реагують на радіодиктант 2026 / Фото: Скриншот із Threads
Як українці реагують на радіодиктант 2026 (Фото: Скриншот із Threads)
Як українці реагують на радіодиктант 2026 / Фото: Скриншот із Threads
Як українці реагують на радіодиктант 2026 (Фото: Скриншот із Threads)
Як українці реагують на радіодиктант 2026 / Фото: Скриншот із Threads

Мережу також розсмішили зіркові учасники Радіодиктанту. Так, люди жартують із кумедної поведінки шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який ніби старанний учень вирівнявся за партою, як тільки на нього навели камеру. Також людей розсмішили співак Ель Кравчук та комік і виконавець Іван Люлєнов за однією партою.

https://www.threads.com/@kosenko.agency/post/De_mpvcDJK9?xmt=AQG0t-SgFFJCp0espkh2y34Sa9d5YhsHDnyWKgMrApwA2NeljpOwYOm7s6O9Wq5fjRVvewVt&slof=1
Клопотенко під час Радіодиктанту (Фото: Скриншот із Threads)
Клопотенко під час Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads
Зіркові учасники Радіодиктанту (Фото: Скриншот із Threads)
Зіркові учасники Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads
Зіркові учасники Радіодиктанту (Фото: Скриншот із Threads)
Зіркові учасники Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads

Щодо слів із тексту, які викликали бурхливі емоції в українців, то це — «різьбяр» та «розслонити». Окреме питання у Мережі, хто та як написав «ЗСУшний».

Слова із Радіодиктанту (Фото: Скриншот із Threads)
Слова із Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads
Слова із Радіодиктанту (Фото: Скриншот із Threads)
Слова із Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads
Слова із Радіодиктанту (Фото: Скриншот із Threads)
Слова із Радіодиктанту / Фото: Скриншот із Threads

Не оминули увагою і рекордсменку з написання радіодиктантів Христину Гоянюк. Всім стало цікаво, що вона цього року скаже про текст та читців диктанту.

Реакція Мережі на Радіодиктант (Фото: Скриншот із Threads)
Реакція Мережі на Радіодиктант / Фото: Скриншот із Threads

Також її жартома запропонували посадити за одну парту разом із Наталією Сумською, яку вона торік жорстко розкритикувала.

Реакція Мережі на Радіодиктант (Фото: Скриншот із Threads)
Реакція Мережі на Радіодиктант / Фото: Скриншот із Threads
Реакція Мережі на Радіодиктант (Фото: Скриншот із Threads)
Реакція Мережі на Радіодиктант / Фото: Скриншот із Threads
Реакція Мережі на Радіодиктант (Фото: Скриншот із Threads)
Реакція Мережі на Радіодиктант / Фото: Скриншот із Threads
https://www.facebook.com/fitsdjerald/posts/pfbid0AdVDu9dCQKrLEvuFX9C8TKL2XZeFiVmunMVCJg3xTYJKtxNofqGewZwfPsyvNYwPl
https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid0KaZcNRszwinRjsFciBGih6UTQXc6A9czLrtZinq6hfjPyuFMZKWHSUKeqRPTSm1jl
Читайте також:
«Завжди не згоден зі своїми помилками». Костянтин Грубич розповів про очікування від Радіодиктанту національної єдності

Як відомі люди реагують на Радіодиктант 2026

Колишній міністр культури та актор Євген Нищук назвав написання диктанту національної єдності доброю традицією.

«Любити міцно! Оговтуючись після сьогоднішньої важкої ночі, коли рф знову жорстоко обстрілювала Київ балістичними ракетами, які хочуть знищити не лише нас самих, а й нашу культуру, мову, ідентичність, зранку ми, неначе ті фенікси, разом і говоримо про любов», — написав він.

https://www.facebook.com/Yevhen.Nyschuk/posts/pfbid02PDmtgQH4pPdkAftveEX1S9HVAgvySh2TfrnpVgyBpJreC6J1iYThf8mCYDFgRpsSl

Українська поетка Тетяна Власова зіронізувала, що залюбки готова почитати коментарі тих, хто так переживав, що Даша Астафʼєва зіпсує їм диктант, бо вона ж не вчителька.

https://www.facebook.com/tetiana.vlasova111/posts/pfbid02mSEd1Ue7ivyqdGHCS83ZZQxkwNYccY8YFavfUQKHpKSFsSytRh6hfBW7xz1diQwYl

Письменниця Катерина Єгорушкіна написала, що лише о третій ночі повернулася в Україну, а зранку сіла писати радіодиктант. За її словами, зробила вона це уперше в житті.

«Текст Артура Дроня щемкий, читали чудово. А наявність гарного тіла в Даші і публікація фото у Playboy абсолютно не заперечують ані глибини особистості, ані її професійності. Гадаю, час відмовлятися від радянського ставлення до оголеності як до чогось, що мусить викликати сором», — наголосила вона.

https://www.facebook.com/kateryna.yegorushkina/posts/pfbid0f6XUaKM7LEvQ9MQGcL4Hg4tq1MEyu28rtjPv69F3XpVEny48BENYWAgZLz62fCMzl

Журналістка Лєна Чиченіна похвалила Дашу Астаф'єву за вдале прочитання диктанту та пожартувала, що навіть священники уважно слухали її та записували.

https://www.facebook.com/reel/2447760288964074
https://www.facebook.com/photo/?fbid=28718089831153282&set=a.685098338212474

Зауважимо, що актор Віталій Ажнов теж долучився до написання диктанту та назвав текст щемливим, телеведучий Костянтин Грубич зауважив, що завжди не згоден зі своїми помилками, а от у Наталії Сумської до тексту Артура Дроня виникли запитання.

Читайте також:
«Сподіваюсь, у вас небагато помилок». Даша Астаф'єва одягла на Радіодиктант жакет українського бренду та особливу брошку
Редактор: Ірина Вихрущ

Теги:   Реакція соцмереж Даша Астафьева Всеукраїнський радіодиктант

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies