«Так є завжди». Артур Дронь поділився зворушливим моментом із Радіодиктанту і подякував за теплі відгуки про текст

Письменник та ветеран Артур Дронь, який є автором тексту цьогорічного Радіодиктанту, розповів, що і сам долучився до нього. Він також поділився зворушливим моментом, свідком якого став.

Артур Дронь подякував учасникам Радіодиктанту національної єдності за теплі слова, які вони пишуть про його текст на своїй сторінці у Facebook.

«Дякую всім, хто писав сьогодні того листа і вірить у зустріч. Будем вірити міцно. Бачив нині сторіз дівчини, яка після речень «Я люблю тебе. Так буде завжди» дописала — «Тату». Про це власне і радіодиктант. Не про іспит, ідеальне знання правил, суперечки абощо. А про відчуття єднання. І з тими, хто пише поруч, і з тими, хто далеко, але їм завжди можна промовити найважливіші слова, які тільки існують у мові. Я люблю тебе», — зазначив він.

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Письменник також подякував за всі теплі слова, які йому написали учасники Радіодиктанту.

«Дякую за теплі відгуки про текст і всі ваші фото з написання! Я також писав, але якщо наперед опублікую фотку свого аркуша, Суспільне буде не в захваті. Залишу натомість фото, де підписую читачам книги. А слова на худі - із Сковороди. Все минає, але Любов після всього остається. Так є завжди», — додав він.

Артур Дронь також нагадав, що цього року Всеукраїнський радіодиктант долучився до збору Дронопад для фонду Повернись живим.

Нагадаємо, що 27 жовтня, у День української писемності та мови, в Україні традиційно провели Радіодиктант національної єдності. Текст Артура Дроня Лист, який не закінчується зворушив багатьох учасників. Зачитали його вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і волонтерка та громадська діячка Даша Астаф'єва.