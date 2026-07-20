Голоси з площі. В Україні зробили онлайн-архів картонок із протестів за Федорова

З четверга, 16 липня, в Україні тривають протести з картонками через звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова. Тим часом створено онлайн-архів картонок, з якими виходять протестувати Україні.

Про це повідомив дизайнер і розробник сайту Артем Сах у соцмережах.

Голоси з площі. Картонки — так Артем Сах назвав онлайн-архів картонок з протестів за Михайла Федорова, які з часом трансформувалися у вимоги про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Сайт містить понад 2000 картон, які були помічені на протестах з різних міст України: Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя, Чернігова, Самбора та інших. На сайті протестувальники можуть не тільки переглядати картонки інших мітингарів, а також і додавати свої.

«За ці дні я стільки крутих картонок бачив з крутими гаслами, і хотілося б, щоб вони десь лишилися в історії, бо вони є її частиною, а не загубилися в соцмережах, тому я зробив галерею картонок, в яку кожен може завантажити свою картоночку», — поділився Артем Сах.

Фото: kartonky.propellercrew.com

Автори проєкту назвали його народним архівом, а своєю метою визначили зафіксувати для історії живе культурне явище: народну творчість, гумор і мову вулиці.

«Це частина української історії, яку не варто губити. Це культурний і документальний проєкт, а не політичний. Архів збирає й зберігає голоси різних людей — не оцінюючи їх і не стаючи на жоден бік. Він не належить жодній партії, організації чи руху й нікого ні до чого не закликає», — йдеться в описі сайту.

Протести з картонками тривають вже чотири дні. У понеділок, 20 липня, інціатор протестів і ветеран Дмитро Козятинський оголосив, що протести продовжаться і ввечері. Протестувальники чекають на реакцію влади до четверга 23 липня, у разі її відсутності, протести стануть щоденними і безстроковими.

«Якщо вимоги не буде виконано, розпочинаємо безстрокові щоденні протести разом із координаторами по всій Україні», — заявив він.