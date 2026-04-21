38-річній мешканці Волині повідомили про підозру після того, як вона намагалася продати власного 6-річного сина за 25 тисяч доларів. У жінки також є старші діти, які живуть із батьком.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідство встановило, що після розлучення жінка проживала з наймолодшим сином, якому наразі шість років. Правоохоронці зазначили, що, не бажаючи надалі піклуватися про дитину, жінка вирішила продати хлопчика.

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У березні 2026 року підозрювана знайшла покупця, проте чоловік, який нібито погодився купити дитину, замість того, щоб віддати жінці 25 тисяч доларів, повідомив про інцидент правоохоронцям.

Затримання жінки відбулося 17 квітня 2026 року у Луцьку під час імітованої передачі коштів за 6-річного хлопчика. Матері повідомили про підозру у торгівлі малолітньою дитиною (ч. 3 ст. 149 КК України) та взяли під варту.

Фото: Прокуратура України

Зазначається, що у жінки також є старші діти віком 13 та 16 років, які після розлучення залишилися жити з батьком. Окрім цього слідство з’ясувало, що жінку раніше притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Окрім цього правоохоронці нададуть правову оцінку діям працівників соціальних служб, оскільки дитина була на обліку. Наразі 6-річний хлопчик перебуває у дитячому притулку під наглядом органів опіки.