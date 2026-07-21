Пенсії, житло, освіта: Зеленський підписав новий закон про права ВПО — головні зміни
Документ, що замінить норми 2014 року, набере чинності з жовтня (Фото: Офіс президента України)
Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Закон уперше на законодавчому рівні вводить поняття адаптації, інтеграції та реінтеграції ВПО й прописує обов’язкові заходи підтримки для кожного з цих етапів. Обсяг державної допомоги залежатиме від оцінки конкретних потреб людини та рівня її залученості в громаду.
Окрема норма стосується пенсій: до ВПО не можна застосовувати жодні додаткові чи інакші вимоги при призначенні, виплаті чи перерахунку пенсій порівняно із загальними правилами.
Передбачено запуск електронного кабінету ВПО, де можна буде пройти оцінку потреб і отримати державні послуги дистанційно. Держава зобов’язана забезпечувати переселенцям житло — через тимчасове розміщення, довгострокову оренду, пільгові кредити чи рефінансування. Діти-переселенці матимуть гарантоване право навчатися як за фактичним місцем проживання, так і в евакуйованих закладах освіти.
Документ також розподіляє повноваження органів влади у сфері підтримки ВПО, визначає відповідальне міністерство та розширює можливості переселенців впливати на місцеві рішення через Ради ВПО.
Норми закону набудуть чинності через три місяці після офіційної публікації — орієнтовно з жовтня 2026 року.
1 липня парламент ухвалив законопроєкт № 12301 у другому читанні й у цілому, підтримавши його 307 голосами.