Зафіксували 60 випадків гомофобії та трансфобії. Україна за рік не просунулася в захисті прав ЛГБТ-людей

Україна за рік не просунулася в захисті прав ЛГБТ-людей (Фото: З відкритих джерел)

За останній рік в Україні не було прогресу в ухваленні законодавства для захисту прав ЛГБТІК+-людей , йдеться в тіньовому звіті громадських організацій щодо виконання Україною рекомендацій Європейської комісії .

Про це повідомляють в правозахисній організації ZMINA, яка долучилася до створення звіту.

Моніторинг тривав період із вересня 2025-го до серпня 2026 року.

У 2025 році мережа моніторингу ЛГБТ-Центру Наш світ зафіксувала 60 випадків на ґрунті гомофобії або трансфобії, дискримінації та інших порушень прав людини. 23 випадки мали ознаки злочинів на ґрунті ненависті, а 15 — інцидентів ненависті. У 2024 році правозахисники фіксували 75 таких випадків.

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Водночас в Україні досі немає чіткого законодавчого визначення злочинів на ґрунті нетерпимості, зокрема за сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю (СОГІ), зазначають автори звіту.

В серпні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13597, який передбачає зміни до Кримінального кодексу України. Він розширює перелік захищених ознак, зокрема додає сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність.

Але пропозиції потребують доопрацювання, зокрема, необхідно врахувати мотив упередження в низці кримінальних правопорушень, серед яких легкі тілесні ушкодження та хуліганство.

Також Рада досі не розглянула законопроєкти № 9103 і № 12252 про цивільні партнерства. Через відсутність механізму юридичного визнання одностатевих пар партнери не мають належного правового захисту сімейних відносин.

Проте в судовій практиці відбувся значний прогрес — у лютому 2026-го Верховний Суд залишив чинним рішення про визнання фактичних шлюбних відносин одностатевої пари. Це стало першим таким рішенням в українській судовій практиці.

Але цей прогрес може зневілювати проєкт Цивільного кодексу, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні. У ньому законотворці зробили спробу звузити права одностатевих пар та ЛГБТК± людей.

Проєкт передбачає комплексний перегляд сімейного та цивільного законодавства, але без урахування зобов’язань щодо створення механізмів реєстрації одностатевих сімей. Документ визначає «фактичні сімейні союзи» лише як співжиття осіб різної статі.

«Такий підхід фактично унеможливлює судову практику визнання одностатевих пар сім'ями, тим самим ліквідуючи обмежений, але встановлений правовий захист, який існує наразі, та повертає назад судовий прогрес», — наголошують правозахисники.

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Також проєкт кодексу визнає автоматично недійсними шлюби, укладені людьми, які юридично змінили свою стать, що, за словами авторів документу, є втручанням «в право на повагу до приватного та сімейного життя».