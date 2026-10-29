Частина підопічних розбіглася. У Краматорську через влучання російського FPV-дрона згорів будинок, який був прихистком для тварин
У Краматорську через влучання російського FPV-дрона згорів будинок, який був прихистком для тварин (Фото: Ksenia Parfentyeva / Facebook)
У Краматорську на Донеччині внаслідок влучання російського FPV-дрона згорів будинок, який був прихистком для тварин. Частина з них розбіглася. Їх розшукують волонтери.
Про це повідомляє волонтерка Ксенія Парфентьєва.
FPV-дрон влучив у дах, через що виникла пожежа. Її не змогли загасити, бо в пожежну машину, яка приїхала на допомогу, теж поцілив дрон.
У будинку на момент влучання було багато тварин. Їх винесли на вулицю, однак частина собак і котів розбіглася. Наразі волонтери намагаються їх знайти та просять жителів Краматорська повідомляти про незнайомих тварин, яких помітять у дворах або на вулицях.
Цей будинок був важливий для волонтерів з організацій 12 Вартових і Порятунок тварин Харків. Звідти розпочинали розвезення корму містом, а також приймали людей із тваринами, яким більше нікуди було дітися.
«Це дім, який ми довго будували для миру і на все життя. В який вклали душу та частину себе. Тепер його не стало», — зазначила волонтерка.
Нагадаємо, 28 жовтня росіяни атакували притулок Крок до тварин у Чернігові. Загинула одна собака.