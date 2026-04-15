На Рівненщині мертвим знайшли хлопчика, якого шукали десять днів (Фото: ДСНС Рівненщини)

15 квітня в Рівненській області знайшли тіло 4-річного хлопчика, який зник у селі Колки 5 квітня. Протягом десяти днів дитину розшукували рятувальники , правоохоронці та небайдужі люди.

Про це повідомили в ДСНС України.

Зазначається, що тіло 4-річного хлопчика знайшли за кілометр від місця зникнення. «До пошукової операції, яка тривала протягом десяти днів, були залучені понад 60 рятувальників ДСНС, поліцейські, добровольці, кінологічна служба», — зазначили в ДСНС.

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За десять днів було обстежено близько 224 га території та акваторії річки Горинь. Для цього використовувалася спеціальна техніка та човни. Для обстеження дна річки та важкодоступних ділянок використовували підводні дрони, ехолоти та БпЛА.

Фото: ДСНС Рівненщини

Для встановлення всіх обставин на місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, 5 квітня у селі Колки Рівненської області зникли двоє братів чотирьох та трьох років. За словами їхньої тітки, хлопчики пішли кататися на велосипеді та довгий час не поверталися, тому жінка звернулася до правоохоронців.

Фото: ДСНС Рівненщини

Тіло 3-річного брата знайшли у водоймі, а пошуки 4-річного Дмитра продовжувалися протягом всього цього часу.