У Харкові врятували кота Серьожку — військові вивезли його у важкому стані з Куп’янська

22 квітня, 15:48
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Молодий травмований кіт жив у Куп’янську, поки військові не врятували його (Фото: КП Центр поводження з тваринами)

Молодий травмований кіт жив у Куп’янську, поки військові не врятували його (Фото: КП Центр поводження з тваринами)

Ветеринари з Харкова врятували життя коту на ім'я Серьожка. Українські захисники вивезли тварину у важкому стані та з численними травмами з Куп’янська, де вона щодня перебувала у небезпеці.

Про це повідомили зооволонтери з харківського Центру поводження з тваринами.

«Серьожка — ще один хвостатий, якого війна не зламала, хоча й дуже жорстоко випробувала. Його привезли військові з Купʼянська — міста, де щодня небезпека стає частиною життя. Коли Серьожка потрапив до нас, його стан був важкий», — зазначили в Центрі поводження з тваринами.

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За словами зооволонтерів, у кота були відкритий перелом правого стегна та рвані рани на тазових кінцівках. Зазначається, що тварині лише два роки.

КП Центр поводження з тваринами
Фото: КП Центр поводження з тваринами

«Наші лікарі одразу взялися за порятунок. Було проведено складну операцію — остеосинтез правого стегна, а також призначено інтенсивну терапію. Крок за кроком, день за днем, Серьожка почав відновлюватися», — розповіли зооволонтери.

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У Центрі поводження з тваринами розповіли, що, попри важкий стан, кіт оговтався і впевнено йде на поправку, а також Серьожка залишився дуже контактним і довірливим. Зараз тварина проходить реабілітацію.

КП Центр поводження з тваринами
Фото: КП Центр поводження з тваринами

«Попереду ще шлях до повного відновлення, але найстрашніше вже позаду. І ми поруч, щоб допомогти йому пройти цей шлях до кінця», — зазначили зооволонтери.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Порятунок тварин Харків Куп'янськ Ветеринар Кіт

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