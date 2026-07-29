На Одещині врятували 9-річну дитину, яку на матраці віднесло в море

В курортному селі Кароліно-Бугаз Одеської області врятували 9-річну дитину, яку 28 липня віднесло в море на надувному матраці.

Про це в коментарі УП. Життя повідомили представники Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

28 липня в місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що близько 17:00 матрац з дитиною віднесло у відкрите море. Суспільне Одеса писало, що у цей момент дядько поплив за дитиною, щоб врятувати, проте через течію також не зміг повернутися до берега.

Реклама

Також повідомлялося, що до дитини і її дядька поплив чоловік на каяку, проте і йому не вдалося впоратися з течією.

Місцевий мешканець повідомив про подію представникам Державної прикордонної служби, які вирушили на виклик. Зазначається, що рятувальну операцію ускладнювали загрози у морі та повітрі, проте, завдяки надувному човну з мотором дитину і двох дорослих вдалося врятувати.

«Не можемо сказати, яким є їхній стан. Але й не маємо інформації про залучення медиків до операції», — повідомили у Державній прикордонній службі України.