У школі Харкова викладачі використали російську музику та вірші під час святкової події

У харківській школі учням влаштували святкування під російську музику і вірші (Фото: Ivan Aleksic via Unsplash)

Під час однієї зі святкових подій в харківській школі викладачі використали російську музику та вірші російських авторів. Про це повідомила представниця уповноваженого із захисту державної мови Вікторія Меренкова.

Зазначається, що про подію, яка відбувалася в одному із закладів освіти у Харкові, Меренковій повідомили батьки учнів початкових класів. Після їхнього звернення представниця уповноваженого із захисту державної мови провела перевірку щодо порушення законодавства.

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«До мене, як Представника Уповноваженого із захисту державної мови звернулися батьки учнів одного із закладів освіти Харкова. Вони повідомили, що під час святкового заходу для учнів початкової школи педагогічні працівники використовували музичний репертуар і поетичні твори російських авторів. За результатами здійснення державного контролю встановлено порушення вимог статті 21 Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної. Зафіксовано відповідні порушення, складено акт і два протоколи», — зазначила представниця уповноважена.

За словами Вікторії Меренкової, вчителі пояснили своє рішення використати російський контент проханням окремих батьків, які хотіли «полегшити дітям сприйняття української мови, оскільки вдома вони спілкуються російською».

«Школа існує не для того, щоб пристосовуватися до мовних звичок. Її місія — навчати, виховувати й формувати український мовний простір. Саме в закладі освіти дитина має чути якісну українську мову, українську пісню, українське слово. І це не рекомендація — це вимога Закону», — додала Вікторія Меренкова.